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FRANCE

FC Barcelone, PSG Mercato : Éli Junior Kroupi a donné sa réponse au Barça

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 13:05
Éli Junior Kroupi sous le maillot de Bournemouth

L’intérêt entre le FC Barcelone et Éli Junior Kroupi (Bournemouth) serait plus que jamais réciproque.

Après une première saison remarquée et remarquable en Premier League avec Bournemouth, Éli Junior Kroupi est l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain, et plus récemment le FC Barcelone, seraient notamment intéressés par l’ancien joueur du FC Lorient.

Éli Junior Kroupi rêve du Barça

Selon les informations de la journaliste espagnole de la Cadena COPE, Helena Condis Edo, Éli Junior Kroupi serait plus que jamais ouvert à un départ en Catalogne. L’attaquant français rêverait même de signer au Barça dès cet été et serait particulièrement enthousiaste à l’idée de rejoindre les Blaugrana.

Problème, Bournemouth ne compterait pas vraiment se séparer d’Éli Junior Kroupi. D’après le journaliste anglais Ben Jacobs, les Cherries n’auraient même pas l’intention de vendre le joueur de 20 ans et n’auraient fixé aucun prix de départ, contrairement aux 130 millions d’euros évoqués dans la presse ces dernières semaines. Les dirigeants anglais souhaiteraient donc conserver leur jeune attaquant, considéré comme un élément majeur de leur projet sportif pour la saison à venir.

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