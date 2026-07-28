ASSE Mercato : les Magic Fans durcissent encore le ton dans le dossier Pierre Ekwah

Le dossier Pierre Ekwah est loin d’être refermé. Alors que le milieu de terrain reste sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2029, son avenir continue de provoquer une vive tension entre les supporters et les dirigeants stéphanois. Après la prise de position ddes Green Angels la semaine dernière, ce sont désormais les Magic Fans qui haussent encore le ton. Ce mardi matin, le principal groupe du Kop Nord a déployé une nouvelle banderole devant le centre sportif Robert-Herbin, preuve que le rejet du joueur ne faiblit pas à l’approche de la reprise du championnat.

Le message est sans appel : « On ne lâchera pas. Ekwah casse-toi. » Une formule particulièrement directe qui témoigne de la fracture profonde entre une grande partie du public stéphanois et l’ancien milieu de Sunderland. Plus qu’une simple contestation, cette nouvelle action montre que les supporters entendent maintenir la pression sur la direction tant que la situation n’aura pas trouvé d’issue.

Les groupes de supporters parlent d’une seule voix

Depuis plusieurs semaines, les différents groupes ultras affichent une rare unité dans ce dossier. Avant même la reprise de l’entraînement sous les ordres d’Ian Cathro, Magic Fans et Green Angels avaient déjà prévenu les dirigeants après avoir appris le retour discret de Pierre Ekwah à L’Étrat.

Les Green Angels avaient alors déployé une banderole sans ambiguïté : « Ekwah casse-toi !!! Dirigeants, respectez le club et ses supporters… Pas de traître sous le maillot vert ! » Quelques heures plus tard, les Magic Fans répondaient avec un autre message : « La loyauté avant l’argent. Ekwah, on n’a pas besoin de toi. »

Vendredi dernier, les GA avaient décidé de remettre une pièce dans le dossier en ciblant directement Huss Fahmy, le directeur du football de Kilmer Sports : « Huss : Résous-toi d’avoir perdu 6 millions d’euros, débarrasse-toi d’Ekwah. »

Cette fois, les Magic Fans reviennent à la charge avec une formule encore plus radicale. Cette colère trouve son origine dans les événements de l’été 2025. Après la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Pierre Ekwah avait fait savoir qu’il ne souhaitait pas évoluer dans l’antichambre de l’élite. Quelques mois plus tard, il était prêté à Watford afin d’apaiser une situation devenue très tendue.

De multiples banderoles déployées devant L’Étrat qui illustrent un climat devenu extrêmement hostile.

En début de mercato, le nom de Pierre Ekwah avait notamment circulé du côté d’Anderlecht, sans qu’une opération ne se concrétise. Depuis, aucun dossier n’a véritablement avancé publiquement, laissant le milieu de terrain dans une situation particulièrement inconfortable.