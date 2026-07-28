RC Lens Mercato : Sage veut piller les Sang et Or, deux Lensois dans le viseur !

Cet été, Pierre Sage a pris la décision de quitter son poste d’entraîneur du RC Lens pour relever un nouveau défi en rejoignant la Premier League, et plus précisément Crystal Palace. Pour renforcer son effectif, le technicien français de 47 ans compterait bien piocher du côté des Sang et Or.

Ganiou et Sangaré avec Sage à Crystal Palace ?

Dans son édition du jour, L’Équipe annonce que Crystal Palace pisterait deux joueurs du RC Lens : Ismaëlo Ganiou et Mamadou Sangaré. Les deux Lensois ont été parmi les révélations de la saison 2025-2026 du club artésien. Le premier s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense à trois artésienne après la grave blessure de Jonathan Gradit, tandis que le second, arrivé l’été dernier à Lens en provenance du Rapid Vienne, s’est rapidement affirmé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1.

Après avoir déjà débauché Pierre Sage, Crystal Palace pourrait donc jouer un ou plusieurs nouveaux mauvais tours au RC Lens lors de ce mercato estival.