RC Lens : le onze type de Dino Toppmöller avec les recrues

Voici à quoi ressemble l’équipe type de l’entraîneur du RC Lens, Dino Toppmöller, au 28 juillet 2026.

Après sa saison 2025-2026 exceptionnelle, ponctuée par un titre de vice-champion de France et une première Coupe de France, le RC Lens va devoir confirmer la saison prochaine. Ce sera sous les ordres de Dino Toppmöller, venu remplacer Pierre Sage sur le banc artésien. À quelques semaines de la reprise, le futur onze type du nouveau coach des Sang et Or commence à prendre forme, alors qu’il conserve le même système de jeu que son prédécesseur, à savoir le 3-4-3.

L’équipe type de Toppmöller se dessine

Dans les buts, on retrouve toujours Robin Risser, qui privilégie une deuxième saison au RC Lens afin de poursuivre sa progression. En défense, trois défenseurs centraux sont alignés par Dino Toppmöller. En attendant l’arrivée du remplaçant de Malang Sarr, qui pourrait être Armando Obispo (PSV Eindhoven) ou Serge-Philippe Raux-Yao (Rapid Vienne), Ismaëlo Ganiou, Samson Baidoo et Souleymane Sagnan, de retour au RC Lens cet été après son prêt à Caen, composent, pour l’heure, le trio. Au poste de pistons, Saud Abdulhamid et Mathieu Udol conservent leur place de titulaires.

Au milieu de terrain, Andrija Bulatović ou Mickaël Cuisance remplacent, pour l’instant, Adrien Thomasson, parti libre au Stade Rennais, aux côtés de Mamadou Sangaré, dans l’attente d’une possible recrue dans ce secteur de jeu. En attaque, Florian Thauvin et Odsonne Édouard font toujours partie du trio. Reste à savoir qui les accompagne après les départs de Wesley Saïd et d’Allan Saint-Maximin. Pour l’heure, la troisième place se joue entre Michal Skóraś et Thorgan Hazard, tous deux arrivés cet été dans l’Artois.

Le onze type du RC Lens au 28 juillet : Risser – Ganiou, Baidoo, Sagnan – Abdulhamid, Bulatovic ou Cuisance, Sangaré, Udol – Thauvin, Skoras ou Hazard, Edouard.