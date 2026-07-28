Mercato : Rodri a définitivement tranché entre le Real Madrid, le Barça et le PSG !

Malgré l’intérêt du Barça et du PSG, Rodri (Manchester City) privilégierait un transfert au Real Madrid cet été.

En fin de contrat en juin 2027 avec Manchester City, Rodri ne souhaiterait pas prolonger l’aventure avec les Citizens et pourrait aller voir ailleurs dès cet été. De nombreux cadors européens seraient ainsi à l’affût pour recruter le récent champion du monde 2026, parmi lesquels le Real Madrid, le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, l’international espagnol représente une opportunité rare sur le marché, ce qui explique l’intérêt de plusieurs des plus grands clubs européens.

Rodri a choisi le Real Madrid

D’après les informations du journaliste espagnol de The Athletic, Mario Cortegana, la priorité de Rodri serait de rejoindre le Real Madrid. Alors que les dirigeants merengue espèrent qu’un accord sera conclu pour le transfert du milieu de terrain espagnol, leurs homologues mancuniens n’excluraient pas de conserver leur joueur jusqu’au terme de son contrat, en juin 2027. Les dirigeants de Manchester City ne seraient donc pas disposés à le laisser partir à n’importe quel prix et pourraient se montrer particulièrement fermes dans les négociations avec le club madrilène.