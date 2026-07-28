FC Nantes Mercato : rebondissement de dernière minute pour Abline !

Contrairement aux informations de Fabrizio Romano, le transfert de l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline, vers l’AS Monaco ne serait finalement pas encore totalement acté.

Matthis Abline n’a jamais été aussi proche de rejoindre l’AS Monaco. Ce lundi, le journaliste italien, Fabrizio Romano, a lâché son célèbre « Here we go », annonçant que le FC Nantes et l’ASM auraient trouvé un accord pour le transfert de l’ancien Rennais contre 25 millions d’euros, plus des bonus.

Des derniers détails à régler ?

Mais selon le journaliste de Ouest-France, David Phelippeau, le transfert de Matthis Abline vers la Principauté ne serait pas encore totalement bouclé. « Non, pas acté encore. C’est pas signé », a lancé le spécialiste des Canaris sur X.

Si un accord semble donc se rapprocher entre les deux clubs, certains derniers détails resteraient encore à régler avant une officialisation. Le dossier pourrait toutefois connaître un dénouement rapide dans les prochaines heures ou les prochains jours, tant les discussions entre les différentes parties paraissent avancées.