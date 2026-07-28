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ASSE Mercato : le prochain gros départ déjà connu ?

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 08:40
Mickaël Nadé sous le maillot de l'ASSE

Le départ de Mickaël Nadé de l’ASSE n’a jamais semblé aussi imminent.

Après avoir déjà recruté cinq joueurs (Sohaib Naïr, Mamour Ndiaye, Jakob Breum, Thierno Ballo et Aron Csongvai) depuis le début du mercato estival, l’AS Saint-Étienne cherche désormais à dégraisser son effectif. Plusieurs joueurs disposent d’un bon de sortie (Mickaël Nadé, Ebenezer Annan, Aïmen Moueffek, Pierre Ekwah, Igor Miladinovic et Djylian N’Guessan), tandis que Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin pourraient également quitter le club en cas de belle offre.

Nadé, premier de cordée ?

Selon Peuple Vert, le joueur le plus susceptible de quitter les Verts dans les prochains jours serait Mickaël Nadé. « Premier nom sur la liste, et le plus proche d’un dénouement : Mickaël Nadé. L’ASSE est prête à lâcher le défenseur natif de Sarcelles, l’Aris Limassol en ayant fait sa priorité absolue. Le joueur doit désormais trancher. Les Verts pourraient récupérer un billet intéressant au passage, puisqu’il s’agirait d’un transfert sec », expliquent nos confrères.

Pour rappel, l’ancien joueur de Quevilly-Rouen aurait également des touches en Championship et en Russie.

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