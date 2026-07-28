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OL, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Openda a passé sa visite médicale, signature imminente !

Par Fabien Chorlet - 28 Juil 2026, 07:20
Loïs Openda sous le maillot de la Juventus Turin

Loïs Openda, qui va être prêté sans option d’achat à l’OL par la Juventus, aurait passé ce lundi sa visite médicale avec les Gones.

Comme attendu, Loïs Openda va faire son retour en Ligue 1 cet été. Trois ans après son départ du RC Lens, l’attaquant belge va être prêté à l’Olympique Lyonnais par la Juventus Turin contre une indemnité de prêt de 3 millions d’euros, alors qu’il était également courtisé en France par le RC Lens et le Stade Rennais. Le club italien a accepté de libérer l’ancien Lensois sans option d’achat, tout en prenant en charge une bonne partie de son important salaire, estimé à 8 millions d’euros brut par an.

Visite médicale OK pour Openda à l’OL !

Selon les informations du journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, Loïs Openda aurait passé avec succès sa visite médicale ce lundi avec l’OL. L’international belge va désormais pouvoir signer son contrat avec le club rhodanien, qui ne devrait donc plus tarder à officialiser son arrivée.

Après une saison compliquée sous les couleurs de la Juventus, où il n’est jamais vraiment parvenu à s’imposer, Loïs Openda espère retrouver son meilleur niveau à l’OL. L’ancien buteur du RC Lens, qui avait explosé en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023 avec 21 buts inscrits, aura à cœur de renouer avec son efficacité et de retrouver un rôle majeur dans un championnat qu’il connaît parfaitement.

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