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FRANCE

OL : La recrue à plus de 10 M€ inquiète déjà

Par Wladimir DELCROS - 24 Juil 2026, 22:13
OL : La recrue à plus de 10 M€ inquiète déjà

Absent contre Wolfsburg ce vendredi, Mads Bidstrup a manqué le cinquième match de préparation de l’OL. Le milieu danois s’était entraîné à part la veille, sans que la nature d’un éventuel pépin physique soit encore connue.

Bidstrup absent face à Wolfsburg

L’OL a conclu son stage en Allemagne par une victoire contre Wolfsburg (2-0), grâce à des buts d’Ainsley Maitland-Niles et Alejandro Gomes Rodriguez. Mais à la publication de la composition de Paulo Fonseca, une absence a rapidement retenu l’attention : celle de Mads Bidstrup.

Arrivé cet été dans le cadre d’un transfert estimé à plus de 10 M€, le milieu de terrain de 25 ans avait pourtant participé aux trois précédentes rencontres amicales des Gones. Il avait cumulé 135 minutes depuis la reprise début juillet.

Un entraînement à part jeudi

Cette absence n’est pas totalement anodine. Comme le rapporte Foot01, le Danois s’est entraîné à l’écart du groupe jeudi. Une gêne physique est donc possible, même si aucune blessure n’a été officiellement annoncée par le club rhodanien.

La prudence reste de mise autour d’un joueur qui sort d’un problème au mollet contracté au début du mois de mai. L’OL ne prendra logiquement aucun risque pendant cette période de préparation.

Une intégration momentanément freinée

Valorisé à 13 M€ par Transfermarkt, Bidstrup doit rapidement trouver sa place dans le milieu lyonnais. Après un premier contretemps autour de son transfert, ce possible pépin vient freiner son intégration sous les ordres de Paulo Fonseca.

Son absence contre Wolfsburg ne suffit toutefois pas à tirer la sonnette d’alarme. Le prochain point médical et son éventuel retour à l’entraînement collectif permettront d’en savoir davantage sur son état physique.

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