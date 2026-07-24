Les infos du jour : Terrier retour en Ligue 1 ? Nadé et Annan sur le départ, Abline joker monégasque !

Terrier n’a jamais proposé ses services à l’OM, Rennes aussi sur le coup

Martin Terrier, sous contrat avec le Bayer Leverkusen, est dans le viseur de l’OM et du Stade Rennais pour un retour en Ligue 1. Contrairement à certaines rumeurs, l’attaquant n’a pas proposé ses services à Marseille. Le dossier reste ouvert, Rennes tentant aussi de le convaincre.

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L’ASSE reçoit une offre pour Nadé, Annan intéresse un club tchèque

L’AS Saint-Étienne a reçu une proposition pour Mickaël Nadé, dont le départ est envisagé. Ebenezer Annan, lui, suscite l’intérêt d’un club tchèque. Les deux joueurs, écartés pour le dernier match amical, pourraient quitter le club avant la fin du mercato estival.

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Abline bientôt à Monaco, le club veut en faire son nouvel avant-centre

Matthis Abline est tout proche de quitter le FC Nantes pour rejoindre l’AS Monaco, dans un transfert estimé à 30 millions d’euros. L’ASM compte le repositionner en numéro 9, son poste de prédilection, pour compenser un probable départ de Folarin Balogun.

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Ayari impressionne déjà Luis Enrique lors de la reprise au PSG

Khalil Ayari, sélectionné avec la Tunisie au Mondial 2026, se distingue par son investissement lors de la préparation estivale avec le PSG. Le jeune ailier de 21 ans multiplie les séances individuelles pour convaincre Luis Enrique et intégrer durablement le groupe professionnel.

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Le défenseur du RC Lens Baidoo célèbre son baptême à 22 ans

En pleine période de mercato, Samson Baidoo, défenseur du RC Lens, a partagé sur ses réseaux sociaux son baptême à 22 ans. Cette annonce personnelle a suscité de nombreux messages de félicitations et de soutien de la part des supporters lensois.

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L’ASSE accélère son dégraissage, plusieurs jeunes quittent le club

L’AS Saint-Étienne poursuit sa réduction d’effectif avec plusieurs départs de jeunes joueurs, dont Axel Dodote et Jibril Othman. D’autres éléments comme Nadé, Annan, Moueffek et Miladinovic sont également invités à trouver une porte de sortie avant la fin du mercato.

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Marseille vise un prêt de Mastantuono, ailier du Real Madrid à 45 M€

L’OM s’intéresse à Franco Mastantuono, ailier argentin du Real Madrid recruté pour 45 millions d’euros l’an passé. Marseille envisage un prêt pour renforcer son secteur offensif, alors que Mastantuono sort d’une saison mitigée chez les Merengue.

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Un retour de Thauvin à l’OM évoqué par un journaliste de RMC Sport

Walid Acherchour a lancé l’idée d’un retour de Florian Thauvin à l’OM lors de l’After Foot sur RMC Sport. L’ancien Marseillais, actuellement au RC Lens, pourrait être une option abordable pour renforcer l’effectif phocéen, alors que le club cherche des solutions à moindre coût.

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Ferran Torres refuse de prolonger au Barça, le PSG en embuscade

Ferran Torres, en fin de contrat dans un an au FC Barcelone, a rejeté la dernière offre de prolongation. L’attaquant espagnol privilégierait un départ, avec le PSG attentif à sa situation et prêt à accélérer si les discussions avec le Barça échouent.

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