À quelques minutes du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc (2-0), Shakira a adressé un message touchant à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui bien au-delà des terrains. À quelques minutes du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc (2-0), l’attaquant des Bleus a reçu un hommage particulièrement remarqué de la part de Shakira.

Shakira craque pour la France

La chanteuse colombienne, qui interprète l’hymne officiel de ce Mondial 2026, a tenu à adresser un message personnel au capitaine de l’équipe de France. Un témoignage qui n’est pas passé inaperçu à quelques instants d’un rendez-vous décisif pour les hommes de Didier Deschamps.

« Kylian, je serai toujours reconnaissante envers toi. Saviez-vous que le premier joueur à avoir accepté de participer au clip de « Dai Dai » était Mbappé ? Merci beaucoup. En ce jour si spécial, je voudrais remercier la France pour tout l’amour que vous avez donné à ma musique cette année avec « Algo tu », « Zoo » et « Dai Dai ». Bisous, bisous », a déclaré la star colombienne.

Mbappé (re)fait l’unanimité

Cette sortie de Shakira illustre une nouvelle fois l’immense popularité de Kylian Mbappé à l’échelle internationale. Avant même le début de la compétition, l’attaquant français avait accepté de participer au clip du morceau officiel, devenant ainsi le premier joueur à répondre favorablement à l’invitation de la chanteuse.

Un geste que Shakira n’a manifestement pas oublié. Au moment où les Bleus disputaient leur place dans le dernier carré du Mondial, elle a choisi de lui témoigner publiquement sa reconnaissance. Quelques jours plus tôt, l’acteur avait déjà été au centre de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment après les compliments de plusieurs personnalités, dont l’actrice espagnole Ester Expósito. Cette fois, c’est une icône mondiale de la musique qui est venue saluer son implication.

Au-delà de cette séquence médiatique, Kylian Mbappé et l’équipe de France ont parfaitement négocié leur quart de finale face au Maroc en s’imposant 2-0. Les Bleus poursuivent ainsi leur aventure dans cette Coupe du Monde 2026 avec l’ambition de décrocher un nouveau sacre mondial. De son côté, Mbappé confirme qu’il reste l’un des plus grands ambassadeurs du football mondial, aussi bien sur les terrains qu’en dehors.