À LA UNE DU 11 JUIL 2026
[10:20]ASSE Mercato : énorme retournement de situation signé Cathro pour Ekwah ?
[10:00]PSG Mercato : le prix de Ferran Torres fixé par le Barça ?
[09:40]OM Mercato : Greenwood et son père en désaccord pour son transfert ?
[09:20]RC Lens Mercato : le nouveau Sangaré trouvé pour 10 millions d’euros ?
[09:00]Stade Rennais Mercato : la sixième recrue officialisée d’ici la fin de la semaine ?
[08:40]FC Nantes Mercato : nouveau coup de théâtre pour Abline !
[08:20]ASSE Mercato : Kilmer Sports a répondu à l’offre de l’Atalanta pour Davitashvili
[08:00]Revue de presse Coupe du monde 2026 : Yamal provoque les Bleus, Courtois annonce une pause
[07:40]OM Mercato : une première étape franchie pour Martin Terrier à Marseille !
[07:20]RC Lens, Stade Rennais, OL Mercato : l’un de ces clubs a pris la pole pour Openda

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Coupe du Monde 2026 : Mbappé a dit oui à Shakira !

Par Bastien Aubert - 11 Juil 2026, 00:00
Shakira avec le clan Mbappé

À quelques minutes du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc (2-0), Shakira a adressé un message touchant à Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé continue de faire parler de lui bien au-delà des terrains. À quelques minutes du quart de finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et le Maroc (2-0), l’attaquant des Bleus a reçu un hommage particulièrement remarqué de la part de Shakira.

Shakira craque pour la France

La chanteuse colombienne, qui interprète l’hymne officiel de ce Mondial 2026, a tenu à adresser un message personnel au capitaine de l’équipe de France. Un témoignage qui n’est pas passé inaperçu à quelques instants d’un rendez-vous décisif pour les hommes de Didier Deschamps.

« Kylian, je serai toujours reconnaissante envers toi. Saviez-vous que le premier joueur à avoir accepté de participer au clip de « Dai Dai » était Mbappé ? Merci beaucoup. En ce jour si spécial, je voudrais remercier la France pour tout l’amour que vous avez donné à ma musique cette année avec « Algo tu », « Zoo » et « Dai Dai ». Bisous, bisous », a déclaré la star colombienne.

Mbappé (re)fait l’unanimité 

Cette sortie de Shakira illustre une nouvelle fois l’immense popularité de Kylian Mbappé à l’échelle internationale. Avant même le début de la compétition, l’attaquant français avait accepté de participer au clip du morceau officiel, devenant ainsi le premier joueur à répondre favorablement à l’invitation de la chanteuse.

Un geste que Shakira n’a manifestement pas oublié. Au moment où les Bleus disputaient leur place dans le dernier carré du Mondial, elle a choisi de lui témoigner publiquement sa reconnaissance. Quelques jours plus tôt, l’acteur avait déjà été au centre de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, notamment après les compliments de plusieurs personnalités, dont l’actrice espagnole Ester Expósito. Cette fois, c’est une icône mondiale de la musique qui est venue saluer son implication.

Au-delà de cette séquence médiatique, Kylian Mbappé et l’équipe de France ont parfaitement négocié leur quart de finale face au Maroc en s’imposant 2-0. Les Bleus poursuivent ainsi leur aventure dans cette Coupe du Monde 2026 avec l’ambition de décrocher un nouveau sacre mondial. De son côté, Mbappé confirme qu’il reste l’un des plus grands ambassadeurs du football mondial, aussi bien sur les terrains qu’en dehors.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par FUN RADIO (@funradio)

Coupe du monde 2026

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi