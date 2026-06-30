ASSE : Ian Cathro envoie un premier signal plein de détermination aux supporters !

Présenté officiellement ce mardi à Geoffroy-Guichard, Ian Cathro a marqué les esprits dès ses premiers mots. Le nouvel entraîneur de l’ASSE n’a pas seulement dévoilé ses ambitions sportives : il a également affiché une réelle volonté de s’intégrer à son nouvel environnement. Entre un discours en français, un profond respect pour l’histoire des Verts et une promesse de travail acharné, le technicien écossais a envoyé un premier message fort aux supporters stéphanois.

Un premier discours en français

Aux côtés d’Huss Fahmy, Ian Cathro a choisi de s’exprimer en français dès le début de sa présentation. Un geste symbolique, mais loin d’être anodin, qui a immédiatement été apprécié. Conscient de ne pas encore maîtriser la langue, le successeur de Philippe Montanier n’a pas hésité à faire preuve d’humilité.

« Bonjour à tous. Merci à vous d’être ici. Je suis Ian Cathro et je suis très content d’être à Saint-Étienne. J’ai commencé à apprendre le français, je suis désolé de mon niveau pour l’instant. Mais je pense que la maîtrise de la langue est très importante pour communiquer avec vous tous. C’est pour ça que je vais essayer de progresser chaque jour », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’exercice linguistique, cette prise de parole traduit une volonté de créer un lien avec les supporters, les médias et l’ensemble du club. Cathro sait que l’ASSE est un environnement où l’identité et la proximité avec le public occupent une place essentielle. En choisissant de faire cet effort dès son arrivée, il a envoyé un premier signal positif à un public exigeant, mais toujours sensible aux marques de respect envers son institution.

Une histoire particulière avec l’ASSE… et un message de José Mourinho

Le technicien écossais a ensuite surpris son auditoire en racontant un souvenir remontant à son enfance. Bien avant de devenir entraîneur, Ian Cathro avait déjà croisé la route des Verts, au moins à travers leur histoire.

« Petit, je suis allé au musée d’Hampden Park en voyage scolaire, c’est ma première image de l’ASSE. Très jeune, je suis tombé amoureux de ce sport en général et cette image m’est restée. Je comprends parfaitement ce que représente ce club, son histoire et son énorme potentiel. Je ressens une immense responsabilité », a-t-il confié.

Des propos qui témoignent d’une véritable connaissance de l’histoire stéphanoise. Loin de découvrir un club comme un autre, Cathro assure mesurer le poids du maillot vert et les attentes qui l’accompagnent.

Autre moment marquant de cette conférence : l’entraîneur a révélé que la première personne à le féliciter après sa signature n’était autre que José Mourinho. « Chaque club est différent, chaque groupe de joueurs aussi. Le plus important est que l’on doit comprendre où l’on est et ce que l’on a. Mais tout le monde connaît l’ASSE. La première personne qui m’a envoyé un message après ma signature, c’est José Mourinho. »

Une promesse claire : personne ne travaillera plus que lui

Si Ian Cathro reconnaît volontiers qu’il découvre encore les spécificités de la Ligue 2, il refuse d’en faire une inquiétude. L’Écossais rappelle avoir déjà dû s’adapter à différents championnats au cours de sa carrière et compte appliquer la même méthode à Saint-Étienne.

« Je ne raconte pas de mensonges et je vais être sincère : je ne connais évidemment pas encore la L2 sur le bout des doigts. Mais c’était le cas aussi à mon arrivée en Liga Portugal ou en Championship que j’ai appris à connaître en profondeur. En tout cas, une chose est sûre : personne ne travaillera plus que moi pour préparer au mieux cette équipe pour le challenge qui l’attend. »

Cathro ne promet ni miracle ni succès immédiat, mais il garantit un investissement total. Une posture qu’il complète par une vision collective du management.

« Je suis quelqu’un de confiant, mais je ne suis pas arrogant. J’ai le recul nécessaire pour écouter les autres et je ne veux pas décider de tout. Je veux m’appuyer sur des personnes qui connaissent cet environnement et c’est pour cela que la construction de mon staff était très importante. Il faut des gens prêts à faire ce travail, oui, mais surtout un tel travail ici. J’ai hâte de débuter. La première étape, c’est demain, pour le premier entraînement. »

Humilité, méthode et exigence : Ian Cathro a posé les premières bases de son projet. Reste désormais à transformer ces belles intentions sur le terrain, mais son discours a déjà permis d’installer un climat de confiance auprès d’un public qui attend avec impatience le renouveau des Verts.