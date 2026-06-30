ASSE, OM : ce héros du Mondial à seulement 6 M€ qui pourrait affoler la Ligue 1 !

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Il a écœuré l’Allemagne, envoyé le Paraguay en huitièmes de finale de la Coupe du monde et s’est offert une soirée qui peut changer toute sa carrière. Orlando Gill est l’un des grands héros de ce Mondial 2026, et son nom pourrait rapidement arriver sur les bureaux de plusieurs clubs français.

À 26 ans, le gardien paraguayen évolue encore au CA San Lorenzo de Almagro. Estimé à seulement 6 millions d’euros, il représente une opportunité rare sur le marché. De quoi forcément attirer l’attention de clubs comme l’ASSE ou l’OM, toujours attentifs aux bonnes affaires à l’étranger.

Orlando Gill a fait tomber l’Allemagne

Le Paraguay a signé l’un des plus gros exploits de ce début de Coupe du monde en éliminant l’Allemagne. Et Orlando Gill y est pour beaucoup.

Le portier paraguayen a d’abord repoussé plusieurs tentatives allemandes, notamment celles de Kai Havertz et Nick Woltemade. Puis, lors de la séance de tirs au but, il a encore pris une dimension immense.

Après une tentative manquée de Jonathan Tah, Gill a arrêté deux tirs allemands pour permettre au Paraguay de décrocher sa qualification. Une prestation énorme, récompensée par le titre d’homme du match.

« C’est une immense émotion. Ce fut un match difficile. Nous avons réussi à tenir bon. Nous avons ouvert le score, ils ont égalisé, mais nous sommes ensuite parvenus à conserver le score », a confié le gardien après la rencontre.

“Nous avons éliminé un champion”

Forcément, Orlando Gill ne cachait pas sa fierté après avoir fait tomber l’un des favoris de la compétition.

« Nous avions analysé chaque joueur et chaque détail pour la séance de tirs au but. Dieu merci, j’ai pu en repousser deux. C’est un privilège : nous avons éliminé un champion. Je dédie cette victoire à tous les Paraguayens », a poursuivi le joueur de San Lorenzo.

Cette performance XXL pourrait rapidement faire grimper sa cote. Car un gardien capable de répondre présent dans un match aussi tendu, face à l’Allemagne et sous la pression d’une séance de tirs au but, ne passe jamais inaperçu.

Une piste à 6 M€ pour l’ASSE ou l’OM ?

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec San Lorenzo, Orlando Gill reste encore accessible financièrement. Sa valeur actuelle est estimée autour de 6 millions d’euros, un montant qui pourrait séduire plusieurs clubs de Ligue 1.

L’ASSE pourrait y voir une opportunité pour préparer l’avenir à un poste clé qui est actuellement occupé par Larsonneur et qui ne convainc pas les supporters et sa direction. L’OM, de son côté, connaît l’importance de posséder un gardien capable de briller dans les grands rendez-vous, surtout avec une saison européenne à gérer et l’incertitude sur le fait de garder ses deux gardiens : Rulli et De Lange

Évidemment, ses prestations au Mondial risquent d’attirer de plus en plus de prétendants. Mais pour l’instant, Orlando Gill n’évolue pas encore dans un championnat européen et son prix reste loin des montants réclamés pour les gardiens déjà installés sur le Vieux Continent.

Le Mondial peut faire exploser sa valeur

Le parcours du Paraguay sera désormais suivi de près, tout comme les performances de son gardien. Chaque arrêt supplémentaire peut faire monter les enchères.

Orlando Gill n’est peut-être pas encore un nom familier des supporters français. Mais après avoir sorti l’Allemagne et porté tout un pays vers les huitièmes de finale, le Paraguayen vient de se faire une place sur la carte du mercato.

À 6 millions d’euros, l’ASSE et l’OM auraient peut-être intérêt à ne pas attendre trop longtemps.