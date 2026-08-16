ASSE : un potentiel futur coéquipier de Stassin offre une bonne nouvelle aux Verts

Le départ de Lucas Gourna-Douath du RB Salzbourg vers Hull City va permettre à l’ASSE de récupérer une petit somme.

Formé à l’ASSE, Lucas Gourna-Douath poursuit sa carrière en Angleterre. Le milieu de terrain français a officiellement quitté le RB Salzbourg pour rejoindre Hull City samedi, avec une indemnité de transfert estimée à 4 millions d’euros. Le club anglais pourrait d’ailleurs prendre un petit accent vert, avec Lucas Stassin dans son viseur.

Pour l’ASSE, ce transfert constitue une petite opportunité de récupérer de l’argent grâce à son travail de formation. La FIFA prévoit en effet un mécanisme de solidarité correspondant à 5 % de l’indemnité d’un transfert international, destiné aux clubs ayant participé à la formation du joueur.

Dans le cas de Lucas Gourna-Douath, l’AS Saint-Étienne a accompagné le joueur entre août 2018 et juillet 2022. Ces quatre saisons permettent au club du Forez de prétendre à une part de l’indemnité versée par Hull City.

Environ 70 000 euros pour Saint-Étienne ?

Le calcul dépend de l’âge du joueur durant ses années de formation. Les saisons effectuées entre 12 et 15 ans correspondent à 0,25 % du transfert par année, contre 0,50 % pour celles réalisées entre 16 et 23 ans.

Né le 5 août 2003, Gourna-Douath a donc effectué à Saint-Étienne des saisons prises en compte dans les deux catégories. Sur la base d’un transfert de 4 millions d’euros, la part correspondant à son passage chez les Verts est estimée à 1,75 %, soit environ 70 000 euros, comme expliqué en détails par le site Sportune.

L’ensemble des clubs formateurs se partagerait, lui, une enveloppe maximale de 200 000 euros, correspondant aux 5 % prévus par le mécanisme de solidarité.

Une clause de revente pourrait encore profiter à l’ASSE

De plus, le montant récupéré par l’ASSE devrait être supérieur étant donné qu’un pourcentage à la revente avait été négocié lors du départ de Gourna-Douath vers le RB Salzbourg en 2022.

Quoi qu’il en soit, le nouveau transfert de Lucas Gourna-Douath vers Hull City constitue une petite rentrée financière supplémentaire pour l’ASSE, plusieurs années après le départ de son ancien milieu de terrain vers l’Autriche.