OM Mercato : Marseille est passé à la vitesse supérieure pour deux joueurs de la Juventus

L’OM accélère sur le marché italien. Des émissaires olympiens ont été aperçus à Turin pour avancer sur deux dossiers de la Juventus : Michele Di Gregorio et Federico Gatti.

L’OM pourrait bien être en train de préparer un double coup à la Juventus. Alors que le club phocéen n’a toujours pas recruté dans ce mercato, Marseille s’est rapproché de la Juventus pour deux joueurs : Michele Di Gregorio et Federico Gatti.

Selon les informations rapportées par Tuttosport, des représentants de l’OM ont été aperçus à Turin afin de discuter avec la direction bianconera. Une présence qui confirme surtout l’intérêt marseillais pour plusieurs éléments actuellement susceptibles de quitter la Juventus.

Federico Gatti bien trop cher

Concernant Federico Gatti, le défenseur fait partie des joueurs dont la Juventus pourrait accepter le départ en cas d’offre satisfaisante. Problème : la Juve valoriserait son joueur à 25 millions d’euros. Un montant bien trop élevé pour l’OM.

Pour Marseille, son profil représente une piste intéressante afin de renforcer la défense avec un joueur habitué aux exigences du très haut niveau. La Juventus, de son côté, doit continuer à alléger son effectif et se montre ouverte aux discussions.

Di Gregorio également dans le viseur

L’autre dossier concerne Michele Di Gregorio, gardien de la Juventus. Son nom circule depuis plusieurs jours du côté de Marseille. La Juventus cherche effectivement une solution pour son gardien, qui figure parmi les joueurs susceptibles de partir. Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt, dont Valence, tandis que Marseille s’est également positionné pour remplacer Rulli.

Le mercato olympien pourrait donc prendre une nouvelle tournure dans les prochains jours. Après avoir déjà recruté Timothy Weah en provenance de Turin l’été dernier, l’OM pourrait une nouvelle fois faire ses emplettes à la Juventus.