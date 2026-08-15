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FRANCE

OM : un nouveau prix à 15 M€ bouscule la quête du gardien !

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 10:49
OM : un nouveau prix à 15 M€ bouscule la quête du gardien !

Toujours en quête du successeur de Geronimo Rulli, l’OM avance sur une nouvelle piste en Serie A. Des premiers contacts auraient été noués pour Elia Caprile, mais Cagliari réclame 15 M€ et la concurrence s’annonce relevée.

Des premiers contacts pour Caprile

Le chantier du gardien s’accélère à Marseille. Selon les informations de Foot01, qui relaie Transfermarkt, l’OM est entré en contact avec l’entourage d’Elia Caprile et Cagliari afin d’évoquer les contours d’un éventuel transfert.

Le portier italien constitue désormais l’une des pistes concrètes étudiées par la direction phocéenne pour compenser le départ de Geronimo Rulli. L’affaire reste toutefois loin d’être bouclée puisque le club sarde attendrait environ 15 M€ pour céder son gardien.

La Juventus et la Fiorentina également intéressées

L’OM ne sera pas seul sur ce dossier. La Juventus Turin et la Fiorentina seraient également intéressées par Caprile. Une concurrence italienne qui pourrait compliquer les négociations, alors que les finances marseillaises imposent encore de réaliser des ventes avant d’accélérer le recrutement.

On vous en parlait jeudi : l’offensive marseillaise avait déjà fait bouger une autre piste. L’apparition de Caprile, avec un tarif fixé à 15 M€, apporte désormais un nouveau développement concret à ce feuilleton.

Restes garde une longueur d’avance

Guillaume Restes demeure également dans le viseur olympien. L’OM aurait proposé un prêt payant assorti d’une option d’achat, pour une enveloppe globale proche de 10 M€. Toulouse a repoussé cette première approche, même si le gardien donnerait sa préférence à Marseille.

Entre Restes et Caprile, l’OM doit maintenant trouver la bonne formule sans fragiliser davantage ses finances. À l’approche de la reprise de la Ligue 1, le temps presse pour offrir à Bruno Genesio un nouveau numéro un.

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