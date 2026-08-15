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FRANCE

OL : Deux clubs saoudiens et une écurie anglaise attaquent Lyon !

Par Wladimir DELCROS - 15 Août 2026, 08:39
OL : Deux clubs saoudiens et une écurie anglaise attaquent Lyon !

Promu directeur sportif de l’OL en juin dernier, Matthieu Louis-Jean a déjà éveillé l’intérêt de plusieurs formations étrangères. Approché cet été, le dirigeant lyonnais a toutefois fait un choix fort pour son avenir.

Trois clubs sont passés à l’action

Le travail de Matthieu Louis-Jean ne passe plus inaperçu. Selon les informations relayées par Foot01, deux gros clubs saoudiens et une écurie de Premier League ont approché le directeur sportif de l’OL au cours de l’intersaison.

Arrivé à Lyon comme directeur du recrutement, le natif de Mont-Saint-Aignan a ensuite été nommé directeur technique, puis directeur sportif en juin. Une ascension récompensant plusieurs choix judicieux sur le marché des transferts, dans un contexte financier particulièrement contraignant pour le club rhodanien.

Louis-Jean mise sur la stabilité

Malgré ces sollicitations, Matthieu Louis-Jean n’a pas souhaité quitter Lyon. En privé, le dirigeant de 50 ans assure que la stabilité constitue la clé du succès dans un environnement marqué par les changements permanents. Il se sent bien entre Rhône et Saône et entend s’inscrire dans la durée.

Cette fidélité représente une excellente nouvelle pour Michele Kang. La propriétaire de l’OL lui accorde une confiance totale pour construire un effectif compétitif sans mettre en péril les finances du club. Une mission qu’il poursuit avec la gestion des arrivées et des départs à l’OL.

Un mercato mené sous fortes contraintes

La récente arrivée de Zachary Athekame illustre cette volonté de renforcer l’équipe sans vider les caisses. Matthieu Louis-Jean avait déjà su dénicher Afonso Moreira, devenu l’un des symboles de ce recrutement malin.

Alors que le dossier Cásseres au milieu de terrain reste suivi, l’OL peut donc compter sur la continuité de son directeur sportif. Tant que Michele Kang maintiendra sa confiance, un départ ne paraît pas à l’ordre du jour.

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