ASSE : Ian Cathro donne des nouvelles de Joao Ferreira

L’ASSE a signé une nouvelle victoire vendredi soir en dominant Clermont (3-1) à Geoffroy-Guichard. Un succès acquis grâce à Irvin Cardona, Thierno Ballo et Jakob Breum, qui permet aux Verts de conforter leur place de leader de Ligue 2. Mais la soirée a été marquée par la grosse frayeur concernant João Ferreira, évacué sur civière puis transporté à l’hôpital. Les premières nouvelles sont heureusement rassurantes.

Le Chaudron a retenu son souffle à la 23e minute. Sur un duel aérien, João Ferreira, concentré sur le ballon, n’a pas vu arriver son adversaire clermontois et le choc a été particulièrement violent. Le Portugais est immédiatement resté au sol, visiblement KO. Maxime Bernauer a rapidement réagi pour lui porter assistance avant l’intervention du staff médical et des secours.

Après plusieurs longues minutes d’interruption, Ferreira a finalement quitté la pelouse sur une civière, remplacé par Tamar Svetlin. Une scène forcément inquiétante, d’autant que le défenseur stéphanois a ensuite quitté Geoffroy-Guichard avant même la mi-temps. Pris en charge par le SAMU, il a été transporté à l’hôpital afin de passer des examens.

Le scanner n’a rien révélé d’inquiétant

Après la rencontre, Irvin Cardona a toutefois apporté des nouvelles rassurantes en zone mixte. Selon l’attaquant des Verts, le médecin du club a informé le groupe que le scanner passé par João Ferreira n’avait rien révélé d’inquiétant. Par mesure de précaution, le Portugais devait néanmoins passer la nuit à l’hôpital, sous surveillance.

Quelques minutes plus tard, Ian Cathro a lui aussi tenu un discours rassurant en conférence de presse : « On a géré l’urgence sur le moment. Tout est sous contrôle. J’espère que c’est plus de peur que de mal et que ça ira pour João. »

Un gros soulagement après des images qui avaient fait craindre le pire. La prudence reste évidemment de mise concernant la durée de son éventuelle indisponibilité, mais l’essentiel est ailleurs au vu de la violence du choc.

Les Verts lui dédient leur victoire

Très touchés par la sortie de leur coéquipier, les Stéphanois ne l’ont pas oublié au moment de célébrer leur succès contre Clermont. Dans le vestiaire, ils ont brandi le maillot de João Ferreira et lui ont dédié cette victoire qui leur permet de poursuivre leur excellent début de saison.

Une belle marque de soutien pour le Portugais, dont l’état de santé constituait évidemment la principale préoccupation du groupe après le coup de sifflet final.