ASSE : Kilmer Sports en grosse galère avec sa nouvelle priorité du Mercato !

À quinze jours de la fin du Mercato, les joueurs qui n’entrent pas dans les plans de Ian Cathro sont encore nombreux à l’ASSE. Et Kilmer Sports peine sérieusement à faire de la place dans l’effectif…

Le grand ménage voulu par Ian Cathro est encore loin d’être terminé. Depuis son arrivée sur le banc de l’ASSE, le technicien écossais a rapidement effectué des choix forts afin de façonner un groupe correspondant à ses attentes. Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ont notamment été invités à se trouver un nouveau point de chute. Pierre Ekwah et Djylian N’Guessan sont eux aussi concernés par un départ.

Mais à deux semaines de la fermeture du marché des transferts, les dossiers peinent sérieusement à se décanter. Et la priorité de Kilmer Sports, qui consiste désormais à dégraisser après avoir renforcé l’effectif, tourne au casse-tête. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Mickaël Nadé est actuellement le seul dont le départ semble véritablement imminent. Sauf retournement de situation, le défenseur central devrait rejoindre le Rodina Moscou comme révélé hier dans nos colonnes.

La piste Partizan s’est refroidie pour Miladinovic

Pour Igor Miladinovic, la situation est beaucoup plus incertaine. Ces derniers jours, la piste d’un retour en Serbie avait pourtant pris de l’épaisseur. Le Partizan Belgrade s’était positionné pour accueillir le milieu de terrain de 23 ans, arrivé dans le Forez à l’été 2024 en provenance du FK Čukarički.

Mais selon Tribune Stéphanoise, les discussions se sont refroidies. Le Partizan aurait formulé une offre de prêt, repoussée par l’ASSE. Kilmer Sports ne souhaiterait pas se contenter d’un départ temporaire et privilégierait une vente définitive afin de tourner définitivement la page Miladinovic.

Une position qui peut se comprendre. Recruté pour son potentiel et ses qualités techniques, le Serbe n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Malgré quelques éclairs, dont un joli but contre Reims la saison passée, ses deux premières saisons stéphanoises ont été décevantes. Ses difficultés à peser dans le jeu et plusieurs pertes de balle coûteuses lui avaient notamment fait perdre beaucoup de crédit.

Écarté par Cathro cet été, Miladinovic doit donc trouver une porte de sortie. Celle du Partizan n’est peut-être pas totalement refermée, mais l’ASSE attend de meilleures conditions pour donner son feu vert. Une autre solution pourrait toutefois apparaître puisque, selon le média serbe Sportal, le FK Akron Togliatti serait également intéressé par le Stéphanois. Le club russe pourrait ainsi offrir une alternative.

Ekwah et N’Guessan, deux dossiers qui plombent toujours les Verts

Et Miladinovic est loin d’être le seul problème à régler. Pour Aïmen Moueffek et Ebenezer Annan, la situation s’enlise également. Les prétendants ne se bousculent pas, alors que Ian Cathro a clairement signifié qu’il ne comptait pas sur eux.

Les cas Pierre Ekwah et Djylian N’Guessan sont encore plus épineux. Le premier cristallise depuis de longs mois la colère d’une partie des supporters et son avenir demeure dans le flou. Le second refuse de prolonger alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Deux situations devenues particulièrement encombrantes et qui empoisonnent Kilmer Sports depuis plus d’un an.

À quinze jours de la fermeture du Mercato, le constat est donc assez préoccupant. Sur les six joueurs dont l’avenir semble s’écrire loin du Forez, un seul, Nadé, est réellement proche de la sortie. Et Kilmer Sports peut difficilement s’exonérer de toute responsabilité puisque trois de ces dossiers concernent des joueurs recrutés depuis le rachat du club : Miladinovic, Annan et Ekwah.

Sans oublier les situations de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. À la différence des précédents, les deux attaquants ne sont pas indésirables aux yeux de Cathro et pourraient parfaitement rester. Mais leur avenir reste incertain et leur éventuel départ obligerait alors l’ASSE à réagir. D’ici la fin du mois d’août, Kilmer Sports a donc encore beaucoup de pain sur la planche. Après avoir façonné une bonne partie du nouveau groupe, le plus difficile commence : réussir à se séparer des joueurs qui n’en font plus partie.