PSG Mercato : une nouvelle recrue arrive après Torres, visite médicale imminente !

Le PSG touche au but pour Mika Godts. Selon l’agent de l’ailier belge, les discussions avec l’Ajax sont désormais très avancées et une arrivée à Paris pourrait rapidement être finalisée.

Le PSG accélère pour Mika Godts. Alors que le mercato estival bat son plein, le club parisien serait tout proche de trouver un terrain d’entente avec l’Ajax Amsterdam pour le transfert de l’ailier belge. Son agent, Niels De Jonck, a confirmé vendredi l’avancée des négociations auprès de De Telegraaf, comme relayé par RMC Sport.

Le transfert de Mika Godts se rapproche

« Les clubs sont quasiment parvenus à un accord », a expliqué Niels De Jonck, précisant que quelques détails restaient encore à régler. Les négociations portent notamment sur les dernières modalités financières du transfert, l’Ajax cherchant à obtenir la meilleure indemnité possible.

Après avoir rejeté une première proposition du PSG, le club néerlandais serait désormais disposé à avancer dans les discussions. Selon les informations de Fabrizio Romano, Paris aurait revu son offre à la hausse et un montant total de 55 M€ va suffire à plier l’affaire.

Le joueur, lui, aurait déjà donné son accord de principe au PSG. Un contrat de longue durée, potentiellement jusqu’en 2031 ou 2032, est évoqué.

Godts bientôt à Paris ?

L’entourage de l’international belge se montre particulièrement optimiste. Niels De Jonck a même indiqué que le joueur pourrait rapidement se rendre dans la capitale française afin de passer sa visite médicale et régler les dernières formalités.

« Nous prévoyons de nous rendre à Paris vendredi ou samedi pour la visite médicale et les formalités administratives », a annoncé l’agent, qui estime donc que l’issue du dossier est désormais très proche.

À 21 ans, Mika Godts sort d’une saison particulièrement réussie avec l’Ajax, avec 17 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues. Son profil d’ailier technique et créatif séduit Luis Enrique, qui pourrait prochainement disposer d’une nouvelle solution offensive dans son effectif.

Sauf retournement de situation dans les dernières discussions entre les deux clubs, Mika Godts devrait donc prochainement devenir un nouveau joueur du PSG. Il devrait être suivi par Ferran Torres, qui attend toujours le feu vert pour pouvoir voyager et passer sa visite médicale à Paris.