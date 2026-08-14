Stade Rennais Mercato : un serial buteur de L1 dans le viseur, l’OM et l’OL aussi sur le coup !

En quête de solutions offensives pour la fin du mercato, le Stade Rennais surveille de près la situation de Ludovic Ajorque. L’OL et l’OM seraient également attentifs à sa situation.

Le Stade Rennais pourrait animer les derniers jours du mercato avec une piste expérimentée en attaque. Selon les informations de Foot Mercato, Ludovic Ajorque figure sur les tablettes du SRFC, tout comme de l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, l’OM est également sur les rangs, comme révélé sur notre site le 28 juillet dernier.

Auteur d’une saison convaincante avec le Stade Brestois (32 matchs, 8 buts et 9 passes décisives), l’avant-centre de 32 ans sort d’un exercice réussi, marqué notamment par son titre de joueur du mois de février en Ligue 1. Des performances qui ont naturellement attiré l’attention de plusieurs clubs français.

Un transfert lié au départ d’Embolo

Le dossier reste néanmoins conditionné à plusieurs éléments. Ludovic Ajorque n’a plus qu’un an de contrat avec Brest, qui lui a transmis une offre de prolongation. Les discussions se poursuivent et aucune décision n’a encore été prise par l’ancien Strasbourgeois.

Du côté de Rennes, une arrivée dépendrait également de ventes dans le secteur offensif. Ça tombe bien, étant donné que Breel Embolo va être cédé à Atlanta en MLS contre plus de 15 M€.

Avec son expérience de la Ligue 1, son jeu dos au but et sa capacité à faire briller ses partenaires, Ludovic Ajorque représente un profil susceptible d’apporter une solution immédiate au Stade Rennais. Reste désormais à savoir si Brest parviendra à sécuriser son buteur avec une prolongation, ou si le SRFC passera à l’action avant la fermeture du mercato.