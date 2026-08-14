OM : la compo de Genesio face à l’Atlético Madrid, avec un choix fort

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’Atlético Madrid en match amical.
Ce vendredi, l’OM dispute son dernier match amical de la préparation face à l’Atlético Madrid au Vélodrome. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, qui a décidé de confier le brassard de capitaine à Timothy Weah. Coup d’envoi à 17h30.
La compo de l’OM
de Lange – Weah (cap), Balerdi, Kondogbia, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.
👥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 ⚔️ #OMAtleti— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2026
Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Bruno Genesio pour cette rencontre face à l’Atlético de Madrid ! 💪⚔️ pic.twitter.com/yKIkAl5RoR