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FRANCE

OM : la compo de Genesio face à l’Atlético Madrid, avec un choix fort

Par William Tertrin - 14 Août 2026, 17:00
Bruno Genesio (OM)

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’Atlético Madrid en match amical.

Ce vendredi, l’OM dispute son dernier match amical de la préparation face à l’Atlético Madrid au Vélodrome. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, qui a décidé de confier le brassard de capitaine à Timothy Weah. Coup d’envoi à 17h30.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Balerdi, Kondogbia, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.

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