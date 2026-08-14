OM : la compo de Genesio face à l’Atlético Madrid, avec un choix fort

Voici la compo officielle de l’OM pour affronter l’Atlético Madrid en match amical.

Ce vendredi, l’OM dispute son dernier match amical de la préparation face à l’Atlético Madrid au Vélodrome. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Bruno Genesio, qui a décidé de confier le brassard de capitaine à Timothy Weah. Coup d’envoi à 17h30.

La compo de l’OM

de Lange – Weah (cap), Balerdi, Kondogbia, Emerson – Abdelli, Højbjerg – Harit, Gomes, Paixão – Gouiri.