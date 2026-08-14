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FRANCE

OM : Le refus qui bloque encore le grand ménage marseillais !

Par Wladimir DELCROS - 14 Août 2026, 06:43
OM : Le refus qui bloque encore le grand ménage marseillais !

Pierre-Emile Höjbjerg ne ferme pas la porte à un départ de l’OM, mais le milieu danois entend garder la main sur son avenir. Lundi, il a repoussé une proposition de Newcastle qui répondait pourtant aux attentes marseillaises.

Höjbjerg refuse trois ans à Newcastle

On vous en parlait mercredi : plusieurs départs agitent encore le mercato de l’OM, dont celui de Pierre-Emile Höjbjerg. Le dossier a connu un développement important en début de semaine.

Selon les informations de L’Équipe, le capitaine phocéen a refusé lundi un contrat de trois saisons proposé par Newcastle. Les Magpies s’étaient pourtant alignés sur ses émoluments marseillais.

Le Danois veut choisir sa destination

L’OM et Unique Sports Group pensaient pouvoir conclure cette opération, mais Höjbjerg leur a rappelé qu’il choisirait lui-même son prochain point de chute. À 31 ans, l’international danois aux 97 sélections et 11 buts se montre particulièrement exigeant.

L’OM contraint de patienter

Les intérêts d’Al-Diriyah et de l’Atalanta Bergame n’ont pas davantage séduit l’ancien joueur de Tottenham. Partir reste donc une possibilité, mais uniquement si le projet proposé lui convient pleinement.

Cette position ralentit forcément les plans de la direction phocéenne, qui espérait avancer rapidement sur ce départ. Dans ce dossier, le calendrier de l’OM reste désormais suspendu à la décision de son capitaine.

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