OM Mercato : énorme retournement de situation pour Nayef Aguerd !

Alors que son retour à la Real Sociedad semblait quasiment bouclé, Nayef Aguerd aurait finalement décidé de renoncer au club basque.

Le dossier Nayef Aguerd semblait pourtant toucher à sa fin. Après plusieurs jours de négociations, l’OM et la Real Sociedad avaient trouvé un accord pour le départ du défenseur marocain, dans le cadre d’un prêt payant de 3 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 17 millions.

Le scénario semblait d’autant plus crédible qu’Aguerd connaissait déjà parfaitement la Real Sociedad. Le défenseur central avait porté les couleurs du club lors de la saison 2024-2025, lorsqu’il était prêté par West Ham. Son retour en Espagne était donc présenté comme une solution logique pour renforcer la défense de l’équipe désormais entraînée par Pellegrino Matarazzo.

Une visite médicale pourtant réussie

Le retournement de situation est d’autant plus surprenant que le Marocain avait franchi une étape importante du processus. Aguerd avait passé sa visite médicale avant de finaliser son retour à la Real Sociedad, alors que l’accord entre les deux clubs était déjà bouclé.

Mais selon les informations communiquées par Santi Aouna, le joueur aurait finalement décidé de ne pas donner suite à la proposition espagnole. Après avoir échangé directement avec le coach Pellegrino Matarazzo, Aguerd aurait préféré renoncer à cette destination.

Une décision qui intervient donc au tout dernier moment, alors que toutes les conditions semblaient réunies pour permettre son retour en Liga.

Un dossier qui semblait pourtant réglé

L’intérêt de la Real Sociedad pour Aguerd n’était pas nouveau. Le club espagnol avait intensifié les discussions avec l’OM ces dernières semaines, après avoir identifié le défenseur marocain comme l’une de ses priorités pour renforcer son arrière-garde.

Les négociations avaient d’abord connu quelques difficultés. Marseille avait notamment refusé une première proposition de la Real Sociedad avant que les deux clubs ne se rapprochent progressivement d’un accord.

Un accord de principe avait ensuite été annoncé pour un prêt avec option d’achat, donnant l’impression que le transfert n’était plus qu’une formalité. Mais le choix final appartenait au joueur. Et celui-ci aurait finalement décidé de ne pas rejoindre la formation basque.

L’OM doit désormais gérer un nouveau dossier

Cette volte-face constitue également un contretemps pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen avait ouvert la porte au départ de son défenseur dans le cadre de sa gestion de l’effectif et de sa masse salariale.

Arrivé à Marseille en provenance de West Ham, Aguerd avait été recruté pour environ 23 millions d’euros à l’été 2025. Son passage à l’OM a toutefois été perturbé par des problèmes physiques, notamment une opération au niveau du pubis en mars 2026, qui l’a éloigné des terrains et l’a notamment privé de la Coupe du monde 2026.

Le Marocain reste néanmoins un élément important sur le marché des transferts et pourrait rapidement faire l’objet d’un nouvel intérêt si son départ de Marseille demeure d’actualité.

La Real Sociedad doit revoir ses plans

Pour la Real Sociedad, cette décision oblige désormais la direction à réactiver d’autres pistes en défense. Le club avait fait d’Aguerd une priorité pour renforcer le secteur défensif de Matarazzo et comptait notamment sur sa connaissance de l’environnement basque.

Le technicien italo-américain devra donc potentiellement composer avec une solution différente pour renforcer sa charnière centrale avant la fermeture du mercato.