OM : une vente à 50 M€ rapporterait plus que prévu !

Toujours contraint de vendre avant de poursuivre son mercato, l’OM pourrait se séparer d’Igor Paixão en cas d’offre importante. La part promise à Feyenoord serait finalement bien moins élevée que les premiers chiffres avancés.

Une clause revue à la baisse

On vous en parlait mercredi : une vente d’Igor Paixão pourrait permettre à l’OM de dégager des moyens et de satisfaire les demandes de Bruno Genesio. Un nouveau détail vient désormais éclairer ce dossier.

Selon les informations d’Onze Mondial, Feyenoord ne récupérerait pas 30 % de la future plus-value réalisée par Marseille, mais seulement 10 %. Ce pourcentage ne porterait donc pas sur le montant total du transfert.

L’OM doit encore dégraisser

Cette précision tombe alors que la direction phocéenne doit toujours équilibrer ses comptes. Malgré les départs déjà enregistrés, dont ceux de Geronimo Rulli et Facundo Medina, le club n’aurait pas encore suffisamment allégé sa masse salariale pour pouvoir recruter.

Malgré les départs de Rulli et Medina, l’OM n’a pas encore assez dégraissé pour satisfaire les instances et pouvoir recruter. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2087791789583339560

Marseille attend au moins 50 M€

Recruté à Feyenoord en 2025 pour 30 M€ hors bonus, et environ 35 M€ bonus compris, Paixão a inscrit 12 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière. Sous contrat jusqu’en 2030, l’ailier brésilien conserve une belle cote en Premier League, où Leeds United aurait notamment pris des renseignements.

L’OM réclamerait au moins 50 M€ pour ouvrir la porte. Avec une clause limitée à 10 % de la plus-value, et non à 30 %, une vente à ce tarif laisserait un beau billet au club phocéen. Encore faut-il qu’un prétendant réponde aux exigences marseillaises.