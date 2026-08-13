Les infos du jour : Cornelius vers la sortie Stassin révélation ou mirage Terrier retour rêvé !

Trois clubs de Serie A se penchent sur Cornelius, l’OM prêt à vendre

Derek Cornelius, poussé vers la sortie par l’OM, intéresse désormais Sassuolo, le Genoa et Lecce. Le club marseillais se montre ouvert à un transfert ou à un prêt avec option d’achat pour son défenseur canadien, estimé à 2,5 M€. Plusieurs départs sont attendus pour accélérer le mercato.

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Stassin attire Bologne, l’ASSE espère faire grimper les enchères

Lucas Stassin, déjà suivi par Benfica et l’Atlético Madrid, intéresse désormais Bologne. L’ASSE n’est pas pressée de vendre son attaquant belge, sous contrat jusqu’en 2028, mais la concurrence pourrait faire monter sa valeur, estimée à 15 M€. Un transfert définitif reste la piste privilégiée.

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Les supporters voient Terrier revenir au Stade Rennais plutôt qu’à l’OM

Martin Terrier, ciblé par l’OM et le Stade Rennais, est plébiscité par les supporters bretons pour un retour à Rennes. Un sondage place le club breton largement en tête des préférences, loin devant Marseille. L’avenir de l’attaquant de Leverkusen pourrait encore animer le mercato estival.

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Benhattab écarté, le FC Nantes prépare un départ sur le mercato

Yassine Benhattab, absent pour « raisons personnelles », n’est plus à Nantes et pourrait quitter le club. L’ailier de 23 ans, poussé vers la sortie par la direction, voit son avenir s’assombrir à l’approche de la fermeture du mercato. Son départ permettrait d’alléger l’effectif nantais.

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Porto vise Timber avec une offre de 18 M€, mais le milieu veut rester à l’OM

Le FC Porto prépare une offre comprise entre 15 et 18 M€ pour Quinten Timber, mais le milieu néerlandais souhaite poursuivre à l’OM. Malgré l’intérêt portugais et les nombreux départs à Marseille, Timber privilégie une saison supplémentaire sous le maillot olympien. Le dossier reste en suspens.

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Nair révèle un transfert à l’ASSE manqué en janvier dernier

Sohaib Nair, nouvelle recrue de l’ASSE, confie qu’un transfert était déjà envisagé dès le mercato hivernal. Le défenseur, séduit par le projet stéphanois, explique avoir privilégié les Verts pour franchir un cap. Le club reste actif sur le marché, notamment concernant Igor Miladinovic.

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Lukaku signe à Fenerbahçe, l’OL prévenu avant le barrage de C1

Romelu Lukaku rejoint Fenerbahçe en provenance de Naples, apportant son expérience avant le barrage de Ligue des champions face à l’OL. Le club turc affiche ses ambitions avec ce recrutement de poids, alors que Lyon devra se méfier d’un adversaire renforcé à une semaine du choc européen.

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Strasbourg accélère son mercato avant son déplacement à l’OM

Le RC Strasbourg compte renforcer son effectif avant d’affronter l’OM le 21 août. Suite à des résultats amicaux décevants, le club alsacien va accueillir le gardien Filip Jorgensen en prêt et prévoit d’autres arrivées. BlueCo multiplie les pistes pour corriger les faiblesses observées cet été.

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