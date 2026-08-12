OM : C’est officiel, la priorité offensive file définitivement en Écosse !

Courtisé par l’OM ces dernières semaines, Haissem Hassan ne rejoindra pas la cité phocéenne. Le Celtic Glasgow vient d’officialiser la signature de l’international égyptien, engagé sur la durée.

Le Celtic officialise l’arrivée d’Hassan

Cette fois, le feuilleton est terminé. Le Celtic Glasgow a annoncé ce mercredi l’arrivée d’Haissem Hassan en provenance du Real Oviedo. L’ailier de 24 ans a signé un contrat de quatre saisons, assorti d’une année supplémentaire en option. L’opération reste soumise à l’obtention de l’autorisation internationale.

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature de l’ailier international égyptien Haissem Hassan, en provenance du Real Oviedo », a écrit le club écossais dans son communiqué. Le joueur va désormais découvrir le championnat écossais.

L’OM définitivement distancé

On vous en parlait mardi : le Celtic avait pris une avance décisive sur l’OM dans ce dossier. Moins de 48 heures plus tard, la signature est désormais officielle et ferme définitivement la porte à une arrivée de l’Égyptien à Marseille.

Révélation de la dernière Coupe du monde avec l’Égypte, Hassan figurait dans le viseur de la direction phocéenne. Comme le rapporte également Foot Mercato, l’ancien joueur de Villarreal va finalement poursuivre sa progression sous le maillot des Hoops.

Real Madrid : une piste prestigieuse s’offre enfin à Eduardo Camavinga. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2087555529178497392

Une valeur en forte hausse

Né à Bagnolet en 2002, Hassan sort d’une période particulièrement favorable. Sa valeur marchande, estimée à 4 M€ en mars dernier, a grimpé jusqu’à 8 M€ au mois de juillet après son passage au Real Oviedo.

Le Celtic mise donc sur un élément prometteur dont la cote a doublé en quelques mois. Pour l’OM, il faudra désormais activer une autre piste afin de renforcer les ailes de son secteur offensif.