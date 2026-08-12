RC Lens : un calendrier inédit bouscule déjà le retour en Ligue des champions

Le RC Lens connaît la date de son entrée en lice en Ligue des champions, avant même le tirage au sort de la phase de ligue. Les Sang et Or bénéficieront d’une programmation inhabituelle, décidée par l’UEFA.

Le RC Lens débutera un jeudi

En attendant de connaître ses premiers adversaires européens, le RC Lens peut déjà cocher une date dans son calendrier. Selon les informations de Lensois.com, les hommes de Dino Toppmöller lanceront leur campagne de Ligue des champions le jeudi 10 septembre.

Cette programmation découle du nouveau planning retenu par l’UEFA. La première journée de la compétition s’étalera exceptionnellement sur trois jours, du mardi au jeudi. Le Racing entrera donc en piste après les premières rencontres disputées en milieu de semaine.

Paris et Lille passeront avant les Sang et Or

Les différents représentants français ont déjà été informés de leur ordre de passage. Le LOSC jouera le mardi 8 septembre, tout comme l’OL si le club rhodanien parvient à se qualifier. Le PSG débutera pour sa part le mercredi 9 septembre, à la veille du RC Lens.

Le tirage au sort, prévu le 27 août, permettra ensuite aux Artésiens de connaître l’identité de leur premier adversaire. D’ici là, le club lensois voit aussi une ancienne opération lui rapporter une somme supplémentaire avec le transfert de Facundo Medina de l’OM au Bayer Leverkusen.

Le transfert de Facundo Medina au Bayer Leverkusen doit rapporter entre 345 000 et 375 000 € au RC Lens grâce au mécanisme de solidarité de la FIFA. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2087584122524913859

La Ligue 1 déjà contrainte de s’adapter

Ce calendrier européen a également des conséquences sur la programmation du championnat. Toulouse et Lille ouvriront ainsi la troisième journée de Ligue 1 le jeudi 3 septembre, afin de laisser suffisamment de récupération aux Dogues avant leur rendez-vous européen.

Pour le RC Lens, cette entrée en lice décalée offrira quelques heures supplémentaires de préparation. Le Racing devra toutefois patienter jusqu’à la fin du mois d’août pour mesurer précisément la difficulté de ses débuts sur la scène européenne.