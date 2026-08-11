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Flashback, il y a un an : Thauvin, promesse inachevée : quand le RC Lens rêvait encore en grand

Par Louis Chrestian - 11 Août 2026, 10:09
Flashback, il y a un an : Thauvin, promesse inachevée : quand le RC Lens rêvait encore en grand

Il y a un an, le retour de Florian Thauvin en Ligue 1 avec le RC Lens faisait rêver Bollaert. Aujourd’hui, le club vit un mercato animé mais bien différent, où les priorités et les certitudes ont changé de visage.

Quand Thauvin rallumait la flamme à Lens

Le 11 août 2025, la rumeur du retour de Florian Thauvin sur les pelouses de Ligue 1 faisait trembler les travées de Bollaert. Tout juste arrivé de l’Udinese, le champion du monde 2018 devait retrouver la Ligue 1 sous le maillot sang et or face à l’OL. À 32 ans, Thauvin, qui n’avait disputé que quelques minutes en Serie A cet été-là, incarnait alors une énorme dose d’espoir pour les supporters : expérience, talent, capacité à faire basculer une rencontre, tout semblait réuni pour rallumer la flamme. Mais le coach Pierre Sage, lucide sur le manque de rythme de sa recrue, temporisait : Thauvin devait être ménagé, peut-être même préservé au coup d’envoi. Malgré les doutes sur son état physique, l’excitation dominait à Lens, où chaque retour d’un grand nom est vécu comme une fête. Le public attendait de voir si cette rentrée marquerait le début d’une nouvelle histoire forte sur les bords de la Gaillette. Un an plus tard, difficile de ne pas sourire en repensant à cette attente, tant le club a changé de tempo.

Un an plus tard : la reconstruction, sans stars mais avec ambition

Aujourd’hui, le RC Lens a clairement tourné une page. Fini les coups médiatiques façon Thauvin : la réalité du Racing, c’est un mercato bouillonnant, mais centré sur la jeunesse et la profondeur d’effectif. L’été 2026 est marqué par l’arrivée annoncée de Franjo Ivanović, attaquant croate de 22 ans, et les pistes offensives se multiplient entre profils créatifs et jeunes internationaux. Le club tente, parfois essuie des refus, mais avance avec détermination. Les départs ont imposé une reconstruction, et chaque secteur est scruté : défense, milieu, attaque, personne n’est à l’abri d’un chamboulement. L’heure n’est plus aux retours clinquants, mais aux paris sur l’avenir, à l’image de la prolongation d’Ismaëlo Ganiou, courtisé par l’Europe, ou de la gestion attentive du dossier Robin Risser dans les buts. Même les blessures – comme celle d’Odsonne Édouard à quelques jours du choc contre le PSG – rappellent que le Racing doit compter sur la profondeur de son groupe plutôt que sur une figure tutélaire. Un an après l’épisode Thauvin, le contraste est saisissant : à Lens, la star, c’est désormais le collectif. Mais l’ambition reste intacte, portée par l’énergie d’un recrutement réfléchi et la volonté de ne jamais cesser de rêver plus haut.

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