Double champion d’Europe sur le banc du PSG, Luis Enrique compte bien rester de nombreuses années dans la capitale.

Le PSG s’apprête à lancer officiellement sa nouvelle saison avec la Supercoupe d’Europe face à Aston Villa (20h45). Avant ce grand rendez-vous, Luis Enrique a déjà fait parler de lui avec des déclarations qui devraient ravir les supporters parisiens.

Luis Enrique veut rester au PSG

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le technicien espagnol est en discussions depuis plusieurs mois avec la direction du PSG pour prolonger son aventure. Une prolongation jusqu’en juin 2030 est notamment évoquée. Et Luis Enrique ne semble pas avoir la moindre envie de mettre un terme à son histoire avec le club de la capitale.

Interrogé par l’UEFA, Luis Enrique a clairement affiché son attachement au projet parisien : « Je n’oublierai jamais le jour où le conseiller sportif Luis Campos est venu chez moi. Il n’a fallu que quinze minutes pour réaliser que nous étions sur la même longueur d’onde. Il ne fait aucun doute que le projet ici est celui dans lequel je me suis le plus investi en tant qu’entraîneur. J’espère rester ici pendant encore de nombreuses années. » Un message particulièrement fort alors que son contrat actuel arrive à échéance en 2027. L’Espagnol semble donc pleinement engagé dans le projet du PSG.

Une prolongation jusqu’en 2030 ?

À 56 ans, Luis Enrique va entamer sa quatrième saison sur le banc du PSG. Depuis son arrivée à l’été 2023, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a progressivement imposé sa méthode et construit une équipe capable de jouer les premiers rôles sur la scène européenne. Le technicien considère désormais le projet parisien comme le plus important de sa carrière. Et ses propos montrent qu’il souhaite poursuivre le travail entrepris avec Luis Campos et la direction du club.

Les discussions autour de son avenir ne sont donc pas anodines. Alors que son contrat court actuellement jusqu’en juin 2027, une prolongation de plusieurs saisons pourrait permettre au PSG de sécuriser son entraîneur sur le long terme. Une éventuelle signature jusqu’en 2030 constituerait un signal particulièrement fort. Elle confirmerait surtout la volonté du club de poursuivre avec le même projet sportif et la même philosophie.

Luis Enrique veut continuer à gagner à Paris

L’Espagnol sait toutefois que le plus difficile commence désormais. Après avoir remporté de nombreux trophées, le PSG doit confirmer et continuer à progresser : « J’ai l’intention de donner le meilleur de moi-même. Il sera très difficile de continuer à gagner, mais nous ne laisserons rien au hasard. »

Le message est limpide : l’entraîneur parisien veut rester ambitieux. À quelques heures d’affronter Aston Villa, Luis Enrique a donc envoyé un véritable signal aux supporters du PSG. Son avenir semble plus que jamais s’écrire à Paris.