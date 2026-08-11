Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Le dossier Abdelhamid Aït Boudlal (20 ans) prend une tournure de plus en plus explosive au Stade Rennais sur ce mercato estival.

Panique en Bretagne. Fulham n’a pas abandonné l’idée de recruter Abdelhamid Aït Boudlal. Le club londonien avait déjà transmis une première offre de 23 millions d’euros pour le défenseur de 20 ans, mais celle-ci avait été refusée par le Stade Rennais.

Aït Boudlal veut découvrir la Premier League

Les dirigeants bretons n’ont jamais caché leur volonté de conserver leur jeune talent, auteur de 21 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Mais Foot Mercato annonce que Fulham prépare désormais une nouvelle proposition afin de faire évoluer la position rennaise.

Le problème pour le Stade Rennais est que le joueur semble particulièrement attiré par la perspective de rejoindre l’Angleterre. Pur produit de l’Académie Mohammed VI et nommé parmi les candidats au Golden Boy, Aït Boudlal dispose déjà d’une belle cote sur le marché.

La Premier League représente donc une destination particulièrement séduisante pour le jeune défenseur marocain. Alors que Rennes souhaite le conserver, son entourage se montrerait ouvert à un départ.

Le clan du joueur au bord de la rupture avec le Stade Rennais

Et la situation serait désormais devenue très tendue entre les représentants du joueur et le Stade Rennais. L’insider Jonathan évoque même un véritable point de rupture : « On est quasiment au point de rupture entre ses représentants et le club… Ils ne voudront jamais prolonger. La fuite (de l’offre refusée) orchestrée par son clan via les médias a été très très mal perçue. »

Une sortie qui confirme que le dossier dépasse désormais le simple cadre d’une négociation entre deux clubs. Les relations entre le Stade Rennais et le clan Aït Boudlal seraient fortement dégradées. Le club breton doit désormais trancher.

Soit le Stade Rennais parvient à convaincre son défenseur de poursuivre l’aventure et de prolonger son contrat. Soit les dirigeants doivent envisager un départ alors qu’ils considéraient jusqu’ici Aït Boudlal comme un élément important de leur projet. L’arrivée d’une nouvelle offre de Fulham pourrait justement accélérer les discussions. Le club anglais sait désormais qu’un contexte tendu pourrait jouer en sa faveur.