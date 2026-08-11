La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, le RC Lens a récemment sondé le RC Strasbourg au sujet de Sebastian Nanasi (24 ans).

Le RC Lens avance sur son recrutement mais toutes les pistes étudiées ne peuvent pas aboutir. Alors que le club artésien s’apprête à recruter Franjo Ivanovic, son secteur offensif continue d’être renforcé et plusieurs profils sont étudiés en parallèle.

Le RC Lens a tenté sa chance pour Nanasi

Selon nos informations, Sebastian Nanasi a notamment fait l’objet d’une approche récente. Le RC Lens a récemment sondé le RC Strasbourg pour connaître les conditions d’un éventuel transfert du Suédois de 24 ans, qui correspond aux qualités recherchées par les dirigeants lensois.

Plus créatif et davantage porté sur la dernière passe, Nanasi aurait pu apporter un registre différent à l’attaque artésienne. Sa capacité à éliminer, à créer des décalages et à évoluer sur le côté gauche a notamment séduit en interne. Le RC Lens a donc décidé de passer concrètement à l’action.

D’après nos sources, le RC Lens a proposé environ 8 millions d’euros, auxquels devait s’ajouter un pourcentage à la revente. Une proposition qui n’a pas été jugée suffisante par le RC Strasbourg. Et pour cause : le club alsacien venait récemment de repousser une offre nettement supérieure formulée par Stuttgart pour son joueur. Dans ces conditions, difficile pour le RC Lens de convaincre le Racing de revoir ses exigences à la baisse.

Une offre de 8 millions d’euros refusée

Les discussions n’ont finalement pas été plus loin. Selon nos informations, la piste est même considérée comme « morte-née » en interne. Le montant nécessaire pour convaincre Strasbourg serait actuellement trop important pour les finances lensoises.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Nanasi dispose en effet d’une situation qui permet au RCSA de se montrer particulièrement ferme dans les négociations. Le club alsacien n’a aucune obligation de vendre et peut donc attendre une offre à la hauteur de ses attentes.

La valeur du joueur est actuellement estimée autour de 15 millions d’euros par Transfermarkt. Un montant qui illustre l’écart entre les ambitions de Lens et les exigences de Strasbourg.

Le RC Lens a déjà regardé ailleurs

L’international suédois reste donc un dossier compliqué pour les Sang et Or, malgré un intérêt réel de la direction. Avant sa descente en Ligue 2, l’ASSE avait également identifié Nanasi comme un profil capable de s’imposer rapidement en France. Mais c’est bien Strasbourg qui détient aujourd’hui les cartes.

Avec Franjo Ivanovic sur le point de rejoindre le club et d’autres pistes étudiées, le RC Lens ne manque pas de solutions pour renforcer son secteur offensif.

Sebastian Nanasi représentait une option séduisante, mais le prix demandé par Strasbourg semble avoir rapidement mis fin aux espoirs artésiens. Sauf énorme retournement de situation, le Suédois ne devrait donc pas rejoindre Lens cet été.