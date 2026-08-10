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FRANCE

RC Lens : les jeunes Sang et Or montent déjà en puissance

Par Louis Chrestian - 10 Août 2026, 17:05
RC Lens : les jeunes Sang et Or montent déjà en puissance

Les U17 et les U19 du RC Lens ont signé deux larges succès en amical samedi à La Gaillette. À deux semaines de la reprise des championnats, la formation lensoise affiche déjà de belles dispositions.

Deux victoires et dix buts inscrits

Le week-end a été particulièrement prolifique pour les jeunes du RC Lens. Opposés à Amiens, les U17 se sont imposés sur le score de 4-1. Dans la foulée, les U19 n’ont laissé aucune chance au FC Rouen, dominé 6-0.

Deux résultats convaincants pour les pensionnaires de La Gaillette Gervais-Martel, qui poursuivent leur montée en régime. Le bilan de ces rencontres de préparation confirme la bonne dynamique des deux catégories.

Des progrès après un premier week-end contrasté

Les U17 avaient déjà bien lancé leur préparation le 3 août en battant l’Entente Feignies-Aulnoye (1-0). Les U19 s’étaient, eux, inclinés face à Amiens (1-2). Leur réaction contre Rouen, avec six buts inscrits, constitue donc un signal encourageant.

Ces performances s’inscrivent dans la continuité du travail réalisé par la formation lensoise, régulièrement mise en valeur ces derniers mois.

Une actualité animée à tous les étages

Pendant que les jeunes préparent leur rentrée, le groupe professionnel reste au cœur de l’actualité du Mercato. Un accord total entre Lens et Benfica pour l’attaquant croate Franjo Ivanović a notamment été annoncé ce lundi par ActuL1_, le joueur étant attendu dans l’Artois pour sa visite médicale.

La reprise fixée au 23 août

Les U17 comme les U19 débuteront leur championnat respectif le dimanche 23 août. Après ce sans-faute du week-end, les deux équipes disposent encore de près de deux semaines pour peaufiner leurs automatismes avant les premières rencontres officielles.

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