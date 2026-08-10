ASSE : Le départ du numéro 9 se précise sérieusement !

L’ASSE aurait changé de position concernant Lucas Stassin. Désormais prête à transférer son attaquant belge, la direction stéphanoise discuterait activement avec un club dont l’identité n’a pas encore été confirmée.

Les discussions sont désormais actives

On vous en parlait ce lundi : un nouveau rebondissement était intervenu dans le dossier Stassin. Le développement est désormais de taille puisque l’ASSE ne se contenterait plus d’écouter les offres pour son avant-centre de 21 ans.

Selon les informations relayées par Morning Foot, les Verts discuteraient activement avec un club afin de boucler son transfert. L’identité de ce prétendant n’a pas filtré, même si la piste menant au Benfica Lisbonne se dégage.

Un virage à 180 degrés de l’ASSE

La position de la direction stéphanoise a donc radicalement évolué en douze mois. Lors du mercato précédent, l’ASSE avait repoussé plusieurs approches, dont celle du Paris FC, afin de conserver son international Espoirs belge. Elle se montrerait cette fois disposée à le laisser partir alors que son contrat court jusqu’en juin 2028.

Mercato ASSE été 2026, épisode 7. Bienvenue chez toi, Tamar. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2086814831387005416

Ce possible départ intervient alors que le mercato stéphanois continue de s’animer, avec notamment l’arrivée de Tamar annoncée dans l’environnement des Verts.

Benfica reste à l’affût

Le club lisboète suivrait Stassin depuis plusieurs mois et chercherait un remplaçant à Franjo Ivanović, annoncé proche du RC Lens. Auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 32 rencontres de Ligue 2 la saison dernière, le Belge conserve une cote élevée. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 15 M€ par Transfermarkt.

Entré en jeu pendant 34 minutes lors du succès à Sochaux (0-3), Stassin pourrait ainsi avoir disputé son dernier match avec l’ASSE. Reste à connaître l’identité de l’interlocuteur des Verts et le montant nécessaire pour finaliser l’opération.