À LA UNE DU 10 AOûT 2026
[19:05]ASSE : la recrue à 3 M€ est officialisée et annonce la couleur !
[18:45]OM : Marseille réactive une piste familière pour renforcer son attaque
[18:25]PSG : Montpellier repousse déjà une offre de 10 M€ pour sa pépite
[18:05]ASSE : Le départ du numéro 9 se précise sérieusement !
[17:45]FC Nantes : un ancien de la maison Jaune et Verte franchit un cap
[17:27]OM : la piste offensive à 12 M€ résiste à la concurrence anglaise !
[17:05]RC Lens : les jeunes Sang et Or montent déjà en puissance
[16:44]Stade Rennais : une grosse décision tombe pour l’avenir de Franck Haise
[16:23]ASSE, Real Madrid, PSG : le détail qui a fait basculer le transfert de Platini
[16:03]OM : Villarreal menace déjà de priver Marseille de son Minot

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes : un ancien de la maison Jaune et Verte franchit un cap

Par Louis Chrestian - 10 Août 2026, 17:45
FC Nantes : un ancien de la maison Jaune et Verte franchit un cap

Parti du FC Nantes sans avoir réellement eu sa chance avec les professionnels, Junior Diaz poursuit sa progression loin de la Cité des Ducs. Après une saison pleine en Ligue 1, le défenseur ivoirien vient de recevoir une nouvelle marque de confiance.

Junior Diaz prolongé jusqu’en 2030

Junior Diaz s’inscrit dans la durée avec l’ESTAC. Selon Tribune Nantaise, le défenseur de 23 ans a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2030.

Un signal fort envoyé par le club aubois, qui compte sur l’ancien Nantais pour son retour en Ligue 1. Apprécié par Stéphane Dumont, l’Ivoirien peut prétendre à une place de titulaire aux côtés de l’expérimenté Adrien Monfray (34 ans).

Une progression confirmée à Brest

Pur produit de la formation du FC Nantes, Junior Diaz s’est rapidement imposé à Troyes dès sa première saison en Ligue 2. Prêté au Stade Brestois lors du dernier exercice, il a ensuite disputé 21 rencontres dans l’élite, avec des performances convaincantes.

Sa progression se traduit également sur le marché. Estimé à seulement 100 000 euros lorsqu’il évoluait avec la réserve nantaise, le natif de Saint-Herblain affiche désormais une valeur marchande de 6 millions d’euros selon Transfermarkt.

Un départ qui peut laisser des regrets au FC Nantes

Cette trajectoire peut nourrir quelques regrets chez les Canaris, qui ont récemment enregistré un autre mouvement concernant Junior Mwanga. Diaz a franchi toutes les étapes loin de son club formateur et revient désormais à Troyes avec une véritable expérience de la Ligue 1.

Dans un contexte déjà scruté autour de Michel Der Zakarian, la réussite d’un élément formé à la maison Jaune et Verte mais installé ailleurs ne passe pas inaperçue. À 23 ans, Junior Diaz dispose désormais d’un vrai rôle à jouer dans l’Aube.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot