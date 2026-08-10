FC Nantes : un ancien de la maison Jaune et Verte franchit un cap

Parti du FC Nantes sans avoir réellement eu sa chance avec les professionnels, Junior Diaz poursuit sa progression loin de la Cité des Ducs. Après une saison pleine en Ligue 1, le défenseur ivoirien vient de recevoir une nouvelle marque de confiance.

Junior Diaz prolongé jusqu’en 2030

Junior Diaz s’inscrit dans la durée avec l’ESTAC. Selon Tribune Nantaise, le défenseur de 23 ans a prolongé son contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2030.

Un signal fort envoyé par le club aubois, qui compte sur l’ancien Nantais pour son retour en Ligue 1. Apprécié par Stéphane Dumont, l’Ivoirien peut prétendre à une place de titulaire aux côtés de l’expérimenté Adrien Monfray (34 ans).

Une progression confirmée à Brest

Pur produit de la formation du FC Nantes, Junior Diaz s’est rapidement imposé à Troyes dès sa première saison en Ligue 2. Prêté au Stade Brestois lors du dernier exercice, il a ensuite disputé 21 rencontres dans l’élite, avec des performances convaincantes.

Sa progression se traduit également sur le marché. Estimé à seulement 100 000 euros lorsqu’il évoluait avec la réserve nantaise, le natif de Saint-Herblain affiche désormais une valeur marchande de 6 millions d’euros selon Transfermarkt.

Un départ qui peut laisser des regrets au FC Nantes

Cette trajectoire peut nourrir quelques regrets chez les Canaris, qui ont récemment enregistré un autre mouvement concernant Junior Mwanga. Diaz a franchi toutes les étapes loin de son club formateur et revient désormais à Troyes avec une véritable expérience de la Ligue 1.

« Je ne vais pas attendre 10 ou 15 matches pour le dire : Michel Der Zakarian n’est-il pas devenu un entraîneur dépassé ? Ses dernières expériences n’incitaient déjà pas franchement à l’optimisme. » — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2086209979640418790

Dans un contexte déjà scruté autour de Michel Der Zakarian, la réussite d’un élément formé à la maison Jaune et Verte mais installé ailleurs ne passe pas inaperçue. À 23 ans, Junior Diaz dispose désormais d’un vrai rôle à jouer dans l’Aube.