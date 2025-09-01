Le FC Nantes va accueillir Junior Mwanga, prêté par le RC Strasbourg.

Comme annoncé hier par Ouest-France, le milieu défensif du RC Strasbourg Junior Mwanga sera bien Canari cette saison.

Mwanga prêté sans option d’achat par Strasbourg

Le FCN officialise le deal ce lundi. Le jeune milieu défensif du Racing Club de Strasbourg (22 ans) est prêté un an sans option d’achat par le club alsacien. Formé aux Girondins de Bordeaux au poste de défenseur central, Mwanga était titulaire depuis le début de la saison dans le milieu de terrain du Racing et réalisait un bon début d’exercice. Capable de dépanner en défense centrale, il ne devrait pas faire de mal dans l’effectif de Luis Castro.