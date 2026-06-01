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FRANCE

OM, FC Nantes : Nicolas Chabot justifie son choix Marseille

Par Fabien Chorlet - 1 Juin 2026, 19:10
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Nicolas Chabot

Nouveau coach de l’équipe féminine de l’OM, Nicolas Chabot a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter le FC Nantes.

Auteur d’une magnifique saison avec l’équipe féminine du FC Nantes et élu meilleur entraîneur de la saison 2025-2026 d’Arkema Première Ligue, Nicolas Chabot a décidé de quitter le FCN pour rejoindre l’Olympique de Marseille, où il succèdera à Corinne Diacre.

« Je souhaitais un projet dans lequel le club veut se donner les moyens »

Dans les colonnes de Ouest-France, le technicien de 31 ans est revenu sur les raisons de son choix. « C’est un choix sportif et familial. J’ai grandi à cinq minutes de la plage, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et ça va me permettre de retrouver ça à Marseille. J’ai eu des sollicitations à l’étranger mais, avec ma famille, on a préféré rester en France. Et puis je souhaitais un projet en développement, dans lequel le club veut se donner les moyens. C’est le cas à Marseille avec l’envie de se donner une identité de jeu », a-t-il confié.

L’ancien entraîneur des Canaries a également laissé entendre qu’il estimait avoir atteint un plafond au FC Nantes. « Dans la prise de décision, tu prends tout en compte. D’autant plus que je me sentais très bien au FC Nantes. Mais je pense que j’étais arrivé au maximum de ce que je voulais faire. Ces deux dernières saisons, j’ai beaucoup demandé à ma direction en termes d’infrastructures et de budget. Je n’ai rien à leur reprocher. Mais si j’étais resté, ça demandait de tout refaire. Dans l’environnement actuel, je savais que je n’aurais pas gardé mes joueuses. Et puis il était aussi difficile d’améliorer les infrastructures. »

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