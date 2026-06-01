Grégory Lorenzi est arrivé à l’OM avec un privilège bien connu au RC Lens.

L’OM semble bien décidé à changer de méthode. Avec la nomination de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif, le club phocéen ne cherche pas seulement un homme fort pour piloter le mercato. Il souhaite également instaurer une stabilité rarement observée ces dernières années.

Un CDI malin pour Lorenzi ?

Selon plusieurs sources, Lorenzi aurait signé un CDI à l’OM, une situation exceptionnelle dans l’univers du football professionnel où les dirigeants sont généralement liés par des contrats à durée déterminée. Ce détail n’est pas anodin. Il témoigne de la volonté de Frank McCourt d’inscrire son nouveau dirigeant dans un projet de long terme, loin des changements de cap fréquents qui ont marqué l’ère récente du club.

Cette particularité contractuelle aurait également facilité son arrivée en provenance de l’OGC Nice. Alors que Lorenzi était engagé par un CDD avec le Gym, la signature d’un CDI à Marseille lui aurait permis d’envisager une rupture anticipée avec un préavis réduit, conformément au droit du travail.

Le modèle de l’OM calqué sur le RC Lens

Au-delà de cet aspect juridique, c’est surtout la philosophie qui retient l’attention. Selon le site Jeunes Footeux, McCourt souhaite désormais s’inspirer davantage du modèle développé par le RC Lens et son président Joseph Oughourlian. Le club artésien a démontré ces dernières saisons qu’il était possible de rester compétitif grâce à une stratégie cohérente, un recrutement ciblé et une stabilité institutionnelle forte, sans disposer des moyens financiers des plus grosses écuries françaises. C’est précisément cette logique que l’OM aimerait reproduire.

Plutôt que de multiplier les révolutions chaque été, l’objectif serait désormais de construire un projet durable, capable de performer sur plusieurs saisons. Lorenzi incarne parfaitement cette nouvelle orientation. Son travail à Brest lui a permis de bâtir une solide réputation de recruteur et de bâtisseur, deux qualités que l’OM juge essentielles pour franchir un cap. Le mercato sera évidemment son premier grand test. Mais son contrat et la confiance qui lui est accordée montrent déjà que Marseille voit beaucoup plus loin que le prochain marché des transferts.