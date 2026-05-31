Paulo Fonseca, qui a repoussé de belles approches à l’OL, entend mener un mercato de feu cet été.

L’OL prépare activement son mercato. Malgré les incertitudes financières qui entourent encore le club rhodanien, Paulo Fonseca semble déterminé à construire un effectif capable de relancer les ambitions lyonnaises. Dans un entretien accordé à A Bola, le technicien portugais a confirmé avoir repoussé plusieurs approches importantes ces derniers mois.

Courtisé au Portugal et en Arabie saoudite, Fonseca a préféré poursuivre son aventure lyonnaise. « L’argent est encore secondaire, a-t-il affirmé. Il est impossible de déconnecter complètement. Il y a des questions qui doivent être réglées. Le mercato… Aujourd’hui encore, après l’interview, j’ai une réunion avec la cellule de recrutement au sujet du choix des joueurs. » Un message fort qui confirme son implication totale dans la préparation de la saison prochaine.

Fonseca a refusé les millions saoudiens

Et justement, selon Transferfeed, une piste défensive commence à prendre de l’épaisseur du côté de Lyon. L’OL suivrait de près Jayden Oosterwolde, actuellement sous contrat avec le Fenerbahçe SK. À 25 ans, le défenseur néerlandais possède un profil apprécié : polyvalent, puissant physiquement et capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le côté gauche. Mais son nom reste également associé à un épisode beaucoup plus mouvementé. En 2024, à l’issue d’un derby particulièrement tendu face à Galatasaray SK, Oosterwolde avait été impliqué dans une altercation ayant conduit à une condamnation à 16 mois de prison avec sursis après une violente bagarre impliquant un responsable du stade.

Le turbulent Oosterwolde ciblé par l’OL au mercato ?

Depuis cet épisode, le joueur a retrouvé une image plus apaisée, tout en conservant son tempérament combatif sur les terrains. Ses statistiques illustrent parfaitement ce caractère : 47 matchs disputés cette saison, 18 cartons jaunes et un carton rouge. Reste désormais un obstacle de taille pour Lyon : le coût de l’opération. Valorisé autour de 20 millions d’euros, le défenseur attire également plusieurs clubs européens, parmi lesquels Everton, FC Porto, Benfica et Schalke 04. Dans les conditions actuelles, l’OL devra probablement faire preuve d’imagination pour espérer boucler un dossier aussi ambitieux.