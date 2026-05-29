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FRANCE

OL : Caleta-Car invendable, la direction face à une impasse

Par Wladimir DELCROS - 29 Mai 2026, 14:19
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OL : Caleta-Car invendable, la direction face à une impasse

De retour de son prêt à la Real Sociedad, Duje Caleta-Car cristallise un casse-tête inédit pour l’Olympique Lyonnais en ce début de mercato. L’ancien joueur de l’OM et de Southampton a pourtant réalisé une saison pleine en Espagne, avec plus de trente matchs disputés toutes compétitions confondues, une Coupe du Roi remportée et une qualification européenne décrochée avec le club basque.

Malgré un bilan sportif convaincant, la Real Sociedad a rapidement tiré un trait sur la possibilité de conserver le défenseur croate. Selon les informations de Foot01, ce n’est pas le montant de l’option d’achat fixée à 4 millions d’euros qui a posé problème, mais bien le salaire du joueur, estimé à 3,6 millions d’euros par an. Un montant hérité de ses passages en Premier League, difficile à assumer pour la plupart des prétendants.

La direction lyonnaise se retrouve dans une situation délicate. Caleta-Car possède désormais le sixième salaire de l’effectif, alors que Paulo Fonseca ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Son retour pèse lourdement sur la masse salariale du club rhodanien, une donnée surveillée de près avant le passage devant la DNCG.

Aucune offre concrète n’a filtré pour le moment et les rares solutions envisagées ne sont guère satisfaisantes : un départ à l’amiable ou un prêt à perte totale figurent parmi les rares options restantes pour alléger la masse salariale. Mais peu de clubs semblent disposés à assumer un tel salaire, surtout pour un joueur en fin de contrat dans un an.

Un exploit avec la sélection croate cet été pourrait relancer l’intérêt autour de Caleta-Car, mais à l’heure actuelle, l’OL fait face à une véritable impasse dans ce dossier.

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