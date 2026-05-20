OL : Endrick fait ses adieux à Lyon avec un message bouleversant

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L’histoire entre Endrick et l’Olympique Lyonnais est officiellement terminée. Après plusieurs mois marquants sous le maillot lyonnais, l’attaquant brésilien a annoncé son départ de l’OL à travers un message particulièrement fort publié sur ses réseaux sociaux.

Prêté par le Real Madrid cet hiver, le phénomène brésilien retourne désormais en Espagne après avoir laissé une énorme trace dans le cœur des supporters lyonnais.

Une sortie déjà chargée d’émotion au Groupama Stadium

Les images avaient déjà laissé peu de place au doute. Lors de la lourde défaite contre le RC Lens au Groupama Stadium (0-4), Endrick avait quitté la pelouse sous une véritable ovation malgré la catastrophe sportive vécue par l’OL ce soir-là.

Un hommage fort du public lyonnais qui semblait déjà comprendre que l’aventure touchait à sa fin.

Quelques jours plus tard, le crack brésilien a officialisé son départ dans une vidéo pleine d’émotion.

« Au Brésil, quand quelqu’un traverse une période difficile, on dit souvent que cette personne doit tuer un lion chaque jour. J’ai décidé de ne pas tuer un seul lion. J’ai décidé d’en devenir un. »

Des mots puissants qui résument parfaitement les derniers mois vécus par le joueur.

Endrick remercie l’OL et les supporters lyonnais

Très marqué par son passage à Lyon, Endrick a expliqué avoir retrouvé bien plus qu’un simple temps de jeu en France.

Le jeune attaquant de 19 ans a retrouvé de la confiance, du plaisir et surtout une véritable connexion avec le public lyonnais.

« Les mois d’angoisse ont laissé place à des mois de joie, de victoires, mais aussi d’apprentissage. »

Avant d’ajouter un passage particulièrement touchant :

« Je porterai cette ville en moi pour le reste de ma vie, dans mon cœur et dans ma mémoire. »

L’attaquant a même terminé son message en français :

« Merci pour tout Lyon, tu seras toujours dans mon cœur. »

Une mission réussie malgré une fin frustrante

Même si l’OL n’a finalement pas réussi à décrocher une qualification directe en Ligue des Champions ni à remporter un trophée, Endrick aura largement marqué cette deuxième partie de saison.

Avec 8 buts et 8 passes décisives en 21 matchs toutes compétitions confondues, le Brésilien a été l’un des grands artisans du spectaculaire réveil lyonnais au printemps.

Son impact sportif mais aussi émotionnel aura laissé une énorme empreinte à Lyon.

Retour au Real Madrid pour Endrick

Désormais, Endrick va retrouver le Real Madrid, où il est attendu pour intégrer pleinement le projet madrilène la saison prochaine.

Sélectionné pour la Coupe du Monde avec le Brésil, le jeune crack semble enfin prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Mais du côté de l’OL, beaucoup garderont forcément le sentiment d’une histoire inachevée avec un joueur qui aura réussi, en quelques mois seulement, à conquérir tout un stade.