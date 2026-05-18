OL : Endrick dit adieu à Lyon et retrouve déjà Madrid

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L’histoire entre Olympique Lyonnais et Endrick semble bel et bien terminée. Après une seconde partie de saison remarquée sous le maillot lyonnais, le jeune prodige brésilien a déjà fait son retour à Real Madrid.

Et son départ commence déjà à provoquer beaucoup de regrets chez les supporters lyonnais.

Endrick repart après une montée en puissance impressionnante

Prêté par le Real Madrid cette saison, Endrick aura progressivement pris une place importante dans l’effectif lyonnais au fil des mois.

Auteur de 8 buts toutes compétitions confondues en 21 matches, le jeune Brésilien a surtout marqué les esprits par sa progression rapide et son adaptation express au football français.

Dans une saison parfois chaotique pour l’OL, Endrick faisait partie des grandes satisfactions de cette deuxième partie d’exercice.

Retour immédiat à Madrid après la claque contre Lens

Mais après la lourde défaite contre le RC Lens (0-4), l’aventure lyonnaise du joueur semble déjà officiellement terminée.

Selon les informations d’El Chiringuito, Endrick est rentré dans la capitale espagnole dès dimanche soir afin de reprendre l’entraînement du côté de Valdebebas avec le Real Madrid.

Un retour rapide qui confirme que son avenir s’écrit désormais loin de Lyon.

Une convocation avec le Brésil très attendue

Avant de retrouver totalement Madrid, Endrick attend désormais une autre énorme nouvelle : sa possible convocation avec la Brazil national football team pour la Coupe du Monde 2026.

Le jeune attaquant saura ce lundi soir s’il fait partie du voyage avec la Seleção, une récompense qui viendrait valider sa progression spectaculaire ces derniers mois.

À seulement quelques mois de son arrivée en Ligue 1, Endrick a réussi à changer son statut et à convaincre beaucoup de monde de son immense potentiel.

L’OL déjà obligé de tourner la page

Du côté de Lyon, le départ du Brésilien laisse forcément un vide.

Car même si Matthieu Louis-Jean avait récemment laissé entendre que l’OL rêvait encore de prolonger l’aventure avec le joueur, le club savait déjà que le dossier restait extrêmement compliqué.

« Est-ce que ça va continuer ? Aujourd’hui, c’est terminé », avait notamment reconnu le directeur technique lyonnais après la saison.

Une phrase qui prend désormais tout son sens avec ce retour déjà acté à Madrid.

Madrid récupère une pépite en pleine explosion

Le Real Madrid va donc retrouver un joueur bien différent de celui prêté à Lyon il y a quelques mois.

Plus mature, plus efficace et beaucoup plus aguerri tactiquement, Endrick revient en Espagne avec une expérience importante acquise en Ligue 1.

Et du côté madrilène, certains imaginent déjà que ce prêt lyonnais pourrait avoir accéléré l’explosion définitive de l’un des plus grands talents du football brésilien.