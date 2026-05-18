OM : La phrase énigmatique d’Habib Beye sur son avenir 

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L’avenir de Habib Beye à l’Olympique de Marseille reste plus flou que jamais. Après la victoire contre Rennes (3-1) et la qualification olympienne pour une Coupe d’Europe, le technicien marseillais a livré une réaction particulièrement intrigante face aux médias.

Et une petite phrase prononcée au moment de quitter la salle de presse fait déjà énormément parler.

Habib Beye esquive totalement la question sur son futur

Interrogé sur son avenir à Marseille après la rencontre, Habib Beye a refusé de rentrer dans les spéculations autour de son poste.

Le coach olympien a préféré recentrer le débat sur l’objectif sportif atteint par le club en cette fin de saison.

« Mon avenir n’a aucune importance. L’important était de qualifier l’OM pour une Coupe d’Europe. C’était l’objectif fixé par le club il y a deux matches. »

Une réponse très sobre, mais qui ne permet absolument pas de savoir si l’ancien consultant sera toujours sur le banc marseillais la saison prochaine.

Une sortie qui intrigue énormément

Mais c’est surtout la manière dont Habib Beye a quitté la conférence de presse qui attire aujourd’hui l’attention.

Au moment de partir, l’entraîneur olympien a lancé un énigmatique :

« À bientôt. »

Une formule très simple… mais qui suffit déjà à provoquer énormément d’interprétations du côté des supporters marseillais.

Pour certains, cette phrase ressemble à un signe positif laissant penser qu’il pourrait rester à l’OM la saison prochaine. Pour d’autres, cela ressemble davantage à un simple au revoir poli dans un contexte où son avenir semble encore très incertain.

🚨Quel avenir pour Habib Beye à l’OM, lui qui a quitté la salle de presse en lançant un énigmatique « à bientôt » ? 🤔#TeamOM #OMSRFC pic.twitter.com/4GlEuvlXHY — La Minute OM (@LaMinuteOM_) May 17, 2026

Un avenir toujours très flou à Marseille

Depuis plusieurs semaines, le dossier Habib Beye divise énormément autour de l’OM.

Une partie des supporters estime que le Sénégalais mérite de poursuivre l’aventure après avoir récupéré une équipe plongée dans une énorme crise sportive et mentale.

D’autres réclament au contraire un entraîneur plus expérimenté pour lancer le nouveau projet marseillais.

Malgré tout, la qualification européenne obtenue après cette victoire contre Rennes pourrait clairement peser dans la réflexion finale de la direction.

L’OM bientôt fixé ?

En interne, plusieurs discussions importantes doivent encore avoir lieu dans les prochains jours autour du futur organigramme sportif marseillais.

L’arrivée attendue de Grégory Lorenzi au poste de directeur du football pourrait également influencer la décision concernant le banc olympien.

Une chose est sûre : avec son mystérieux « à bientôt », Habib Beye a réussi à laisser planer encore un peu plus le doute sur son avenir à Marseille.