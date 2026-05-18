OM : Benatia glisse déjà un message fort au futur patron du projet

Pour sa dernière sortie en tant que directeur sportif de l’Olympique de Marseille, Medhi Benatia n’a pas seulement dressé le bilan de la saison. Après la victoire contre Rennes (3-1), le dirigeant marseillais a aussi glissé un message qui ressemble fortement à une passation de pouvoir adressée à Grégory Lorenzi, attendu pour devenir le nouveau directeur du football olympien.

Une qualification européenne qui ne satisfait pas totalement Benatia

Grâce à son succès face au Stade Rennais, l’OM a assuré une cinquième place synonyme de qualification directe en Europa League. Une issue loin d’être catastrophique, mais qui reste insuffisante au regard des ambitions affichées en début de saison.

Medhi Benatia ne l’a d’ailleurs pas caché en zone mixte. Pour lui, l’objectif était clairement d’aller chercher la Ligue des Champions, aussi bien pour le prestige sportif que pour l’équilibre financier du club.

« Bien sûr, au départ, ce n’est pas très sexy, on avait tous envie qu’on aille chercher la Ligue des champions », a confié l’ancien international marocain.

Un message subtil envoyé à Lorenzi

Mais la suite de son discours a surtout retenu l’attention. En évoquant “les prochaines personnes qui vont être là”, Benatia semble directement faire référence à la future direction sportive marseillaise… et donc à Grégory Lorenzi, annoncé avec insistance pour prendre les commandes du football olympien.

« J’espère vraiment que les prochaines personnes qui vont être là, ou ceux qui le sont déjà, auront l’envie, la force, d’aller essayer de chercher cette compétition. »

Derrière cette phrase, Benatia envoie un signal clair : l’Europa League ne doit pas être considérée comme une simple coupe secondaire à Marseille. Malgré la déception de ne pas jouer la Ligue des Champions, l’ancien défenseur souhaite voir le club afficher de vraies ambitions européennes la saison prochaine.

🗣️ « 𝗝'𝗘𝗦𝗣𝗘̀𝗥𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗩𝗔 𝗔𝗩𝗢𝗜𝗥 𝗟'𝗔𝗠𝗕𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗'𝗔𝗟𝗟𝗘𝗥 𝗖𝗛𝗘𝗥𝗖𝗛𝗘𝗥 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗘𝗨𝗥𝗢𝗣𝗔 » 💙🤍



Medhi Benatia s'est exprimé en zone mixte pour la dernière fois avant de quitter officiellement son poste ce lundi :



« Bien sûr, au… pic.twitter.com/L5QjvEqXRK — Vibes Foot (@VibesFoot) May 18, 2026

Lorenzi déjà attendu au tournant

Si son arrivée se confirme, Grégory Lorenzi héritera d’un chantier immense à Marseille. Entre un vestiaire régulièrement pointé du doigt cette saison, une forte pression populaire et des attentes très élevées, le futur patron du football olympien sait déjà qu’il n’aura aucun temps d’adaptation.

Le message de Benatia ressemble donc presque à une feuille de route laissée à son probable successeur : remettre de l’exigence, retrouver une stabilité sportive et surtout redonner une ambition européenne forte à l’OM.

Une dernière prise de parole loin d’être anodine

Depuis plusieurs mois, Medhi Benatia avait multiplié les sorties musclées sur le comportement de certains joueurs et les limites mentales de l’effectif marseillais. Cette fois, le ton était plus posé, mais le fond reste identique : l’OM doit retrouver une culture de la gagne.

Même sur le départ, Benatia aura donc tenu à transmettre un dernier message fort à ceux qui vont reprendre le projet marseillais. Et Grégory Lorenzi est déjà prévenu : à l’OM, une simple qualification européenne ne suffit jamais réellement.