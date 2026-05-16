L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à la direction sportive de l’OM écarte de facto un nom de légende du club phocéen.

La succession des idées continue de faire débat à l’OM. Alors que le nom de Steve Mandanda a été évoqué pour occuper un rôle de directeur dans l’organigramme du club, les supporters ne semblent pas convaincus par cette piste. Un sondage publié par But! donne une tendance assez nette : l’idée d’un Mandanda dirigeant ne séduit pas majoritairement le public marseillais.

Les résultats sont sans appel :

Oui : 12,5 %

Non : 62,5 %

Ne se prononce pas : 25 %

Une opposition franche qui s’explique notamment par l’absence d’expérience du champion du monde dans ce type de fonction, mais aussi par les changements en cours dans la direction sportive du club.

Lorenzi écarte l’arrivée de Mandanda

En effet, l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi dans l’organigramme de l’OM redistribue totalement les cartes. L’actuel directeur sportif du Stade Brestois est en passe de prendre une place stratégique dans la structuration du projet marseillais, ce qui réduit mécaniquement la possibilité de voir certains profils symboliques intégrer immédiatement ce type de poste.

Un présent et un futur à écrire à l’OM

Dans ce contexte, la piste Mandanda semble donc s’éloigner, malgré son statut de légende du club et son attachement historique à l’OM. Pour une partie des supporters, son nom reste intouchable sur le plan émotionnel, mais la réalité du terrain et les exigences d’un poste de direction sportive semblent aujourd’hui primer dans les choix envisagés par la nouvelle organisation. L’OM continue donc de dessiner les contours de sa future structure, entre ambitions sportives et choix forts en interne.