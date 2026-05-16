À LA UNE DU 16 MAI 2026
[17:00]ASSE Mercato : le nouveau chouchou des supporters prêt à signer en Ligue 1 ?
[16:40]OM : Lorenzi claque déjà la porte à une légende chez les supporters marseillais 
[16:20]RC Lens Mercato : Sangaré affole déjà le marché, son départ prend encore de l’ampleur !
[16:00]ASSE : l’IA prédit le prochain adversaire des Verts en barrages de L1
[15:40]FC Barcelone Mercato : Deco prêt à chiper un champion d’Afrique au PSG ! 
[15:20]ASSE : bonne nouvelle pour Stassin en vue du Mondial ! 
[15:00]Stade Rennais Mercato : Haise prépare d’autres coups à la Thomasson (RC Lens) cet été ! 
[14:40]OM : Lorenzi veut déjà frapper fort avec un ancien leader du RC Lens !
[14:20]FC Nantes : énorme coup dur pour une remontée immédiate en L1 ! 
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick officialise le départ de Lewandowski et lève le voile sur la suite du mercato
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : Lorenzi claque déjà la porte à une légende chez les supporters marseillais 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 16:40
💬 Commenter
Grégory Lorenzi (Brest)

L’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi à la direction sportive de l’OM écarte de facto un nom de légende du club phocéen.

La succession des idées continue de faire débat à l’OM. Alors que le nom de Steve Mandanda a été évoqué pour occuper un rôle de directeur dans l’organigramme du club, les supporters ne semblent pas convaincus par cette piste. Un sondage publié par But! donne une tendance assez nette : l’idée d’un Mandanda dirigeant ne séduit pas majoritairement le public marseillais.

Les résultats sont sans appel :

  • Oui : 12,5 %
  • Non : 62,5 %
  • Ne se prononce pas : 25 %

Une opposition franche qui s’explique notamment par l’absence d’expérience du champion du monde dans ce type de fonction, mais aussi par les changements en cours dans la direction sportive du club.

Lorenzi écarte l’arrivée de Mandanda 

En effet, l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi dans l’organigramme de l’OM redistribue totalement les cartes. L’actuel directeur sportif du Stade Brestois est en passe de prendre une place stratégique dans la structuration du projet marseillais, ce qui réduit mécaniquement la possibilité de voir certains profils symboliques intégrer immédiatement ce type de poste.

Un présent et un futur à écrire à l’OM 

Dans ce contexte, la piste Mandanda semble donc s’éloigner, malgré son statut de légende du club et son attachement historique à l’OM. Pour une partie des supporters, son nom reste intouchable sur le plan émotionnel, mais la réalité du terrain et les exigences d’un poste de direction sportive semblent aujourd’hui primer dans les choix envisagés par la nouvelle organisation. L’OM continue donc de dessiner les contours de sa future structure, entre ambitions sportives et choix forts en interne.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot