À LA UNE DU 16 MAI 2026
[15:20]ASSE : bonne nouvelle pour Stassin en vue du Mondial ! 
[15:00]Stade Rennais Mercato : Haise prépare d’autres coups à la Thomasson (RC Lens) cet été ! 
[14:40]OM : Lorenzi veut déjà frapper fort avec un ancien leader du RC Lens !
[14:20]FC Nantes : énorme coup dur pour une remontée immédiate en L1 ! 
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick officialise le départ de Lewandowski et lève le voile sur la suite du mercato
[13:40]ASSE Mercato : grand rival des Verts, le nouveau « N’Golo Kanté » affole la Ligue 1 !
[13:20]PSG : pluie de bonnes nouvelles avant le Paris FC et la finale de la Ligue des Champions ! 
[13:00]OM Mercato : énorme rebondissement pour l’avenir de Greenwood !
[12:40]Stade Rennais Mercato : Haise prêt à chiper le nouveau Clauss au RC Lens 
[12:20]OM : un richissime investisseur américain prêt à sauver McCourt ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : bonne nouvelle pour Stassin en vue du Mondial ! 

Par Bastien Aubert - 16 Mai 2026, 15:20
💬 Commenter
Lucas Stassin (ASSE)

Absent de la liste belge de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde, l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin (21 ans) garde espoir. 

L’histoire n’est peut-être pas totalement terminée pour Lucas Stassin. Alors que l’avant-centre de l’ASSE n’a pas été retenu dans la liste principale des 26 joueurs belges pour la Coupe du monde, une porte reste encore entrouverte du côté des Diables Rouges.

Stassin sur la liste des réservistes belges 

Selon La DH Les Sports+, le jeune attaquant figure parmi une liste élargie de 29 réservistes convoqués par le sélectionneur Rudi Garcia. Une position particulière, mais loin d’être anodine à quelques semaines du début de la compétition. Dans cette liste, Stassin est accompagné d’autres profils offensifs en concurrence directe, comme Loïs Openda ou encore d’autres jeunes attaquants en pleine progression. Concrètement, ce statut de réserviste signifie que le joueur reste sous surveillance rapprochée du staff belge, avec la possibilité d’être rappelé en cas de blessure ou de changement de dernière minute dans la liste finale.

L’ASSE garde un oeil sur la situation 

Le sélectionneur dispose encore d’un délai jusqu’au 14 juin pour ajuster son groupe, soit la veille du premier match de la Belgique face à l’Égypte. Pour Stassin, c’est donc un espoir fragile mais réel. Ses performances avec l’ASSE cette saison n’ont pas échappé aux observateurs, et son profil reste apprécié pour sa capacité à évoluer dans différents registres offensifs, entre pressing, mobilité et efficacité dans la surface. Mais la concurrence est particulièrement relevée en attaque belge, ce qui rend sa présence au Mondial dépendante de plusieurs paramètres extérieurs. À l’ASSE, cette situation est suivie avec attention, car elle confirme la progression d’un joueur devenu l’un des éléments les plus prometteurs du club. Reste désormais à savoir si un rebondissement de dernière minute lui ouvrira les portes de la plus grande compétition internationale.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot