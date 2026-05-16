Absent de la liste belge de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde, l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin (21 ans) garde espoir.

L’histoire n’est peut-être pas totalement terminée pour Lucas Stassin. Alors que l’avant-centre de l’ASSE n’a pas été retenu dans la liste principale des 26 joueurs belges pour la Coupe du monde, une porte reste encore entrouverte du côté des Diables Rouges.

Stassin sur la liste des réservistes belges

Selon La DH Les Sports+, le jeune attaquant figure parmi une liste élargie de 29 réservistes convoqués par le sélectionneur Rudi Garcia. Une position particulière, mais loin d’être anodine à quelques semaines du début de la compétition. Dans cette liste, Stassin est accompagné d’autres profils offensifs en concurrence directe, comme Loïs Openda ou encore d’autres jeunes attaquants en pleine progression. Concrètement, ce statut de réserviste signifie que le joueur reste sous surveillance rapprochée du staff belge, avec la possibilité d’être rappelé en cas de blessure ou de changement de dernière minute dans la liste finale.

L’ASSE garde un oeil sur la situation

Le sélectionneur dispose encore d’un délai jusqu’au 14 juin pour ajuster son groupe, soit la veille du premier match de la Belgique face à l’Égypte. Pour Stassin, c’est donc un espoir fragile mais réel. Ses performances avec l’ASSE cette saison n’ont pas échappé aux observateurs, et son profil reste apprécié pour sa capacité à évoluer dans différents registres offensifs, entre pressing, mobilité et efficacité dans la surface. Mais la concurrence est particulièrement relevée en attaque belge, ce qui rend sa présence au Mondial dépendante de plusieurs paramètres extérieurs. À l’ASSE, cette situation est suivie avec attention, car elle confirme la progression d’un joueur devenu l’un des éléments les plus prometteurs du club. Reste désormais à savoir si un rebondissement de dernière minute lui ouvrira les portes de la plus grande compétition internationale.