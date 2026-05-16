ASSE – Rodez : les notes des Verts

L’ASSE s’est imposée hier soir face à Rodez au bout du suspense à l’issue d’une séance de tirs au but interminable (0-0, 7-6 tab). Voici nos notes pour les Verts…

LARSONNEUR (5), puis MAUBLEU

Sauvé par son poteau en première mi-temps sur une frappe de Younoussa (21e), Larsonneur a cédé sa place pour la séance de tirs au but. Un coaching gagnant de Montanier puisque l’ancien grenoblois a été le héros de la soirée avec 4 tirs au but arrêtés !!!!

PEDRO (6)

De retour de blessure, le jeune défenseur a été l’un des meilleurs Verts. En deuxième mi-temps, il a fait preuve d’un remarquable allant. Un guerrier !

LE CARDINAL (6), puis NADE

Le Cardinal a encore joué sur une jambe, mais quel courage ! Remplacé par NADE, venu inscrire le tir au but de la victoire, sans trembler !

BERNAUER (6)

Solide d’un bout à l’autre de la partie, y compris au moment de transformer son tir au but.

OLD (5)

Une première mi-temps très compliquée avant de se ressaisir et de multiplier les offensives sur son couloir gauche. Mais il a raté son tir au but.

KANTE (5)

De l’abattage mais beaucoup de fautes et du déchet. Heureusement qu’il n’a pas tremblé pour transformer son penalty…

GADEGBEKU (5,5), puis FERREIRA

Gadegbeku a livré un bon match dans l’entre jeu avant de céder sa place à FERREIRA, qui a inscrit son tir au but.

DAVITASHVILI (3)

Positionné en 10 en première mi-temps, le meilleur joueur de Ligue 2 a eu du mal à se situer. Et lorsque Montanier l’a replacé à gauche au retour des vestiaires, il n’a pas fait de différences non plus.

CARDONA (2), puis N’GUESSAN

Sur son aile droite, Cardona est complètement passé à côté de son match, ratant notamment une belle situation de contre (29e). Sifflé à son remplacement par N’GUESSAN, auteur d’une entrée en jeu à deux de tension mais qui a eu le mérite de transformer son tir au but.

STASSIN (4)

Le Belge n’a pas eu d’occasion. Il s’est illustré par deux bons décalages pour Cardona (29e) et Duffus (43e), mais c’est tout.

DUFFUS (3), puis MOUEFFEK

Maladroit dans ses tentatives, Duffus a cédé sa place à MOUEFFEK, percutant mais qui a raté une belle occasion (90e), puis son tir au but…