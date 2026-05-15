ASSE Mercato : une star de cinéma prête à priver Kilmer d’un gros coup cet été ?

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Très intéressée par Enzo Bardeli depuis plusieurs mois, l’ASSE voit son dossier se compliquer, notamment à cause d’un club détenu par une star hollywoodienne.

Longtemps identifié comme une cible majeure du mercato de l’ASSE, Enzo Bardeli s’est imposé comme l’une des révélations de la saison de Ligue 2 avec Dunkerque. Auteur d’un exercice complet (10 buts et 6 passes décisives), le milieu offensif de 25 ans figure parmi les joueurs les plus influents du championnat.

Selon plusieurs sources concordantes, le joueur formé à Lille ne prolongera pas son aventure dans le Nord et devrait quitter l’USL Dunkerque libre à l’issue de son contrat en juin 2026.

Une situation qui en fait un profil très attractif sur le marché européen, mais aussi un dossier de plus en plus difficile à gérer pour l’ASSE.

Une concurrence européenne de plus en plus forte

Si l’ASSE suit le joueur depuis plusieurs mois, la concurrence s’est intensifiée ces dernières semaines. L’Espagne s’est déjà positionnée avec Getafe et Levante, séduits par le profil technique du joueur. Mais c’est désormais l’Angleterre qui change la donne.

Deux clubs de Championship sont entrés dans la course, selon le journaliste Ben Jacobs :

Hull City, encore en lutte pour un avenir en Premier League

Wrexham AFC, club médiatisé et soutenu par Ryan Reynolds, star du cinéma, en pleine montée en puissance

Ces intérêts étrangers renforcent la pression sur le dossier, d’autant que Bardeli attire précisément des clubs capables d’offrir un projet plus ambitieux que la Ligue 2 française.

La montée en Ligue 1, condition indispensable

Pour l’ASSE, le contexte sportif est décisif. Toujours en course pour une montée via les play-offs, le club forézien sait que son avenir immédiat conditionne fortement ses chances dans ce dossier.

Sans Ligue 1, l’ASSE aura du mal à rivaliser avec ses concurrents, alors que Bardeli, lui, souhaite franchir un cap et privilégie logiquement un projet stable et ambitieux.

Un départ inéluctable de Dunkerque

Une chose semble désormais acquise : Enzo Bardeli ne portera plus les couleurs de Dunkerque la saison prochaine. Le joueur, arrivé au bout de son cycle, a refusé les prolongations et se dirige vers un nouveau challenge.

L’ASSE reste dans la course, mais voit son avance fondre face à une concurrence européenne de plus en plus agressive.