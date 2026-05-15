À LA UNE DU 15 MAI 2026
[07:40]OM : nouvelle annonce sur la vente du club, Saadé dans la boucle
[07:20]Real Madrid : Benzema accusé de vouloir détruire Mbappé, et ce n’est pas le seul !
[07:00]RC Lens Mercato : un nouveau départ annoncé après Saïd et Thomasson ?
[06:40]Pronostic OM – Stade Rennais : qui va finir cinquième ?
[06:00]ASSE Mercato : une star de cinéma prête à priver Kilmer d’un gros coup cet été ?
[05:40]Pronostic OL – RC Lens : Lens peut-il briser le rêve de Ligue des Champions de Lyon ?
[05:20]Pronostic Paris FC – PSG : le PFC peut-il créer un nouvel exploit ?
[05:00]OM Mercato : Greenwood a fait une grosse annonce aux dirigeants marseillais
[04:40]Pronostic LOSC – AJ Auxerre : une finale pour la Ligue des Champions et le maintien !
[00:00]PSG : une nuit torride avec une star du X pour le pire cauchemar du RC Lens ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : une star de cinéma prête à priver Kilmer d’un gros coup cet été ?

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 06:00
💬 Commenter

Très intéressée par Enzo Bardeli depuis plusieurs mois, l’ASSE voit son dossier se compliquer, notamment à cause d’un club détenu par une star hollywoodienne.

Longtemps identifié comme une cible majeure du mercato de l’ASSE, Enzo Bardeli s’est imposé comme l’une des révélations de la saison de Ligue 2 avec Dunkerque. Auteur d’un exercice complet (10 buts et 6 passes décisives), le milieu offensif de 25 ans figure parmi les joueurs les plus influents du championnat.

Selon plusieurs sources concordantes, le joueur formé à Lille ne prolongera pas son aventure dans le Nord et devrait quitter l’USL Dunkerque libre à l’issue de son contrat en juin 2026.

Une situation qui en fait un profil très attractif sur le marché européen, mais aussi un dossier de plus en plus difficile à gérer pour l’ASSE.

Une concurrence européenne de plus en plus forte

Si l’ASSE suit le joueur depuis plusieurs mois, la concurrence s’est intensifiée ces dernières semaines. L’Espagne s’est déjà positionnée avec Getafe et Levante, séduits par le profil technique du joueur. Mais c’est désormais l’Angleterre qui change la donne.

Deux clubs de Championship sont entrés dans la course, selon le journaliste Ben Jacobs :

  • Hull City, encore en lutte pour un avenir en Premier League
  • Wrexham AFC, club médiatisé et soutenu par Ryan Reynolds, star du cinéma, en pleine montée en puissance

Ces intérêts étrangers renforcent la pression sur le dossier, d’autant que Bardeli attire précisément des clubs capables d’offrir un projet plus ambitieux que la Ligue 2 française.

La montée en Ligue 1, condition indispensable

Pour l’ASSE, le contexte sportif est décisif. Toujours en course pour une montée via les play-offs, le club forézien sait que son avenir immédiat conditionne fortement ses chances dans ce dossier.

Sans Ligue 1, l’ASSE aura du mal à rivaliser avec ses concurrents, alors que Bardeli, lui, souhaite franchir un cap et privilégie logiquement un projet stable et ambitieux.

Un départ inéluctable de Dunkerque

Une chose semble désormais acquise : Enzo Bardeli ne portera plus les couleurs de Dunkerque la saison prochaine. Le joueur, arrivé au bout de son cycle, a refusé les prolongations et se dirige vers un nouveau challenge.

L’ASSE reste dans la course, mais voit son avance fondre face à une concurrence européenne de plus en plus agressive.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot