Stade Rennais : un petit lot de consolation pour Lepaul après la liste de Deschamps

La liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 a surpris avec l’absence d’Estéban Lepaul, meilleur buteur de Ligue 1… qui pourra tout de même se consoler avec son mariage en juin.

La liste des 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 a été dévoilée ce jeudi soir, et une absence fait particulièrement réagir : celle d’Estéban Lepaul.

Auteur d’une saison exceptionnelle avec 20 buts en Ligue 1, l’attaquant du Stade Rennais ne figure pas dans le groupe des Bleus pour le Mondial organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Malgré ses performances remarquées et sa régularité devant le but, le sélectionneur a préféré s’appuyer sur des profils déjà installés dans le projet international. Une décision forte, qui prive le meilleur buteur du championnat d’une première grande compétition internationale.

Une saison sportive exceptionnelle… et une vie personnelle qui s’accélère

Si la déception sportive est réelle, Estéban Lepaul vit également une période charnière sur le plan personnel. L’attaquant de 26 ans est en effet attendu pour se marier en juin, un événement déjà évoqué ces dernières semaines.

Dans une période où sa carrière prend une nouvelle dimension, ce mariage vient symboliser une étape importante dans sa vie en dehors des terrains. Une bonne nouvelle malgré tout pour essayer d’effacer la déception, alors qu’il allait devoir annuler ce mariage en cas de convocation.

Un nom qui a pourtant marqué la saison de Ligue 1

Avec ses 20 buts inscrits cette saison, Lepaul s’est imposé comme l’un des attaquants les plus efficaces du championnat. Passé par Angers avant de rejoindre Rennes, il a confirmé sa progression au plus haut niveau.

Mais cela n’aura pas suffi pour convaincre Didier Deschamps, qui a choisi d’autres options offensives pour le Mondial.