Actuel meilleur buteur de la Ligue 1, Estéban Lepaul espère être convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde. Et heureusement pour lui, sa compagne est prête à annuler leur mariage, qui est programmé au mois de juin.

La course à la Coupe du Monde 2026 s’annonce intense pour Estéban Lepaul. Étincelant avec le Stade Rennais, l’attaquant de 26 ans s’impose comme l’une des grandes sensations de la saison en Ligue 1. Meilleur buteur du championnat avec 17 réalisations, il rêve désormais d’une convocation en équipe de France par Didier Deschamps. Et dans cette quête, il peut compter sur un soutien inattendu… et total.

Un rêve de Coupe du Monde qui change tout

Avec une qualification déjà validée pour le Mondial 2026, l’équipe de France évoluera dans un groupe relevé face au Sénégal, à la Norvège et à l’Irak. Dans ce contexte, Estéban Lepaul espère clairement intégrer la liste des Bleus grâce à sa forme exceptionnelle sous le maillot rennais. Son efficacité devant le but en fait aujourd’hui l’un des joueurs les plus surveillés du championnat.

Mais au-delà du terrain, une décision personnelle forte fait parler. Invité de Téléfoot, le joueur et sa compagne Ines ont évoqué un choix symbolique autour de leur vie privée et de son ambition sportive. Alors qu’un mariage est prévu en juin, la possibilité de sa convocation en équipe de France pourrait tout changer. « On a un mariage qui arrive en juin », a expliqué Lepaul. Sa compagne a ensuite répondu avec une grande simplicité : « S’il va à la Coupe du monde, il faut annuler le mariage ? Ouais, ce n’est pas grave. » Une réponse qui montre clairement la priorité donnée à l’objectif sportif.

« Il y a des priorités »

Le joueur du Stade Rennais a lui aussi confirmé cet état d’esprit tourné vers la performance et les Bleus : « Il y a des priorités. Ils n’auront qu’à faire la fête entre eux. » Une déclaration qui illustre parfaitement l’état d’esprit d’un attaquant totalement focalisé sur son rêve mondial. Sur le terrain, Lepaul répond présent. Avec 17 buts en Ligue 1, il domine actuellement le classement des buteurs et porte une grande partie de l’attaque rennaise.

Son efficacité, sa régularité et son sang-froid devant le but font de lui un candidat crédible pour intégrer la sélection tricolore, même si la concurrence reste très élevée. Didier Deschamps devra trancher entre expérience et forme du moment. Et dans ce contexte, les performances de Lepaul pourraient peser lourd.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)